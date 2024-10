Así se ve 'Cyberpunk 2077' en 8K, con Path Tracing y el mod DreamPunk

Cyberpunk 2077 - Realism Unleashed in 8K

En el canal de NextGen Dreams se ha publicado un vídeo de ‘Cyberpunk 2077’ ejecutándose en 8K, que como resultado logra una calidad gráfica elevadísima gracias a la aplicación del mod DreamPunk 2.1, DLSS 3.7.10 y Path Tracing.

Esta combinación hace que los vehículos, calles, detalles, iluminación y sombras se perciban extremadamente realistas.

Cyberpunk 2077 en 8K es una locura gráfica

El mod DreamPunk, que es de pago, ofrece imágenes de alta calidad y resolución de 8K gracias a la versión 2.1 de una de las configuraciones gráficas más exigentes jamás creadas.

Esta nueva edición del mod revisa la configuración gráfica, iluminación indirecta, difusión de la luz, la saturación de LUT y mucho más, para ofrecer imágenes increíblemente realistas.

Desafortunadamente, en el clip no se revelan detalles importantes de la configuración, aparte de la utilización de una GeForce RTX 4090. Sin embargo, estamos seguros de que las especificaciones del sistema son muy altas.

Además de GeForce, solo conocemos que el mod DreamPunk 2.1 se ejecuta junto con la tecnología de NVIDIA DLSS 3.7.10. En cualquier caso, la representación de los vehículos, modelados y escenarios es un espectáculo en sí mismo, con un alto grado de realismo. Es fascinante seguir el recorrido nocturno por Night City en moto.

Curiosamente, el videojuego ha recibido soporte oficial para AMD FidelityFX Super Resolución 3 el mes pasado, pero con este mod, ya puede competir con todos los títulos de la generación actual.

Esto no sorprende demasiado. Después de todo, utiliza Path Tracing y se puede mejorar ampliamente al permitir modificar tanto la iluminación como las texturas. Además, demuestra por qué estos elementos son tan importantes en los actuales videojuegos.

Mods recomendados para Cyberpunk 2077

La mala noticia es que, por el momento, este mod solo está disponible para los usuarios de NextGen Dreams. Pero afortunadamente, hay otras alternativas gratuitas. Aquí hay algunos mods que podrías probar. Tan solo busca sus nombres en los habituales foros como nexusmods o Mod DB:

Para empezar, si no quieres pagar por un mod gráfico, puedes mejorar las imágenes con los siguientes mods, que son gratuitos. Por ejemplo, puedes usar el Mod Ultra+, que no solo mejora la calidad del Path Tracing, sino que también mejora el rendimiento. Su creador afirma que puede acelerar el rendimiento en un 30-40%.

También deberías estudiar la instalación del modo fotográfico Enhanced Photo Mode Unlocker, además de Let There Be Flight, que permite que los coches vuelen. Muy interesante también el Rebalance Megamod, que revisa numerosos aspectos como la IA, las ventajas, el combate cuerpo a cuerpo, las estadísticas del jugador, las armas y más.

Del mismo modo hay algunos paquetes de texturas HD gratuitos que puedes usar. Por ejemplo, Cyberpunk 2077 HD Reworked o este otro paquete llamado ETO 1.1 que mejora las texturas de casi todos los edificios, terrenos y entornos.

Law Enforcement Overhaul es un mod que mejora el sistema de la policía del juego. Responsive NPCs es otro mod genial que permite reacciones dinámicas de los NPC. Incluso hay uno que integra la API OpenAI y habilita la compatibilidad con ChatGPT.

Un nuevo nivel para Cyberpunk 2077

Es innegable que el mod DreamPunk 2.1 lleva la experiencia visual de ‘Cyberpunk 2077’ a un nuevo nivel, permitiendo que el juego se ejecute en 8K con Path Tracing y aplicando mejoras gráficas impresionantes.

Si bien CD Projekt Red trabaja en futuros proyectos, este mod ofrece a sus jugadores la oportunidad de redescubrir Night City con una calidad visual asombrosa.

Además, con tantos mods disponibles, tienes la posibilidad de personalizar y mejorar aún más tu experiencia, así que te recomendamos que no pierdas la oportunidad de explorar todo lo que Cyberpunk 2077 tiene para ofrecer.

Además de PC, el videojuego está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S y Xbox One.