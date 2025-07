Algeciras/Morante de la Puebla protagonizó uno de los momentos más destacados de la corrida celebrada este domingo en Estepona al brindar el cuarto toro de la tarde al empresario algecireño José Luis Lara, a quien le dio las gracias por su trabajo a favor de la tauromaquia. El gesto fue seguido de una apertura vibrante: el torero se echó de rodillas al hilo de las tablas y encadenó un ayudado por alto, un molinete y un pase de pecho que desató los aplausos del público, pese a un susto inicial sin consecuencias.

El toro, de la ganadería Hermanos García Jiménez, protestado de salida por su falta de fuerza, acabó metido en la faena gracias al pulso de Morante, que ofreció una labor templada, con muletazos ceñidos por ambos pitones y remates cargados de sabor. Lo mató de un pinchazo y un descabello, y cortó dos orejas por decisión unánime.

Tras la lidia, Lara compartió en redes sociales el significado del brindis: “Perdonad que presuma un poco. Pero que para mí que el mejor torero que he visto en mi vida me brinde un toro en la plaza de toros de Estepona es lo máximo que me podría pasar. Y además agradezco mucho sus palabras”.