El torero David Galván, trasladado a Lima tras la grave cogida sufrida en la plaza de Coracora

El torero David Galván será trasladado en las próximas horas a Lima tras haber sido intervenido quirúrgicamente por la grave cogida sufrida este miércoles en la plaza de toros de Coracora, al sur de Perú. Así lo ha confirmado a Europa Sur su apoderado, Miguel Ortega, quien ha señalado que, aunque la noche ha sido "regular con los dolores", el matador "va respondiendo bien" y podrá afrontar el largo trayecto por carretera hasta la capital del país andino, donde será valorado por el equipo médico de la plaza de Acho.

La cornada tuvo lugar durante el segundo toro de la tarde, en el primer festejo de la feria taurina de Coracora, que se celebra cada agosto en honor a la Virgen de las Nieves. Galván fue empitonado dramáticamente por el segundo astado del hierro de Sierra Brava, que lo hirió con el pitón izquierdo en el quinto capotazo de salida. El torero, afincado desde hace años en el Campo de Gibraltar, fue atendido de inmediato por sus compañeros Manuel Jesús El Cid y Joaquín Galdós y trasladado en ambulancia al hospital de Coracora.

El parte médico, firmado por los doctores Samuel Tineo y Eduardo Chamana, detalla una "herida por asta de toro en escroto izquierdo con compromiso hasta el dartos", que requirió limpieza profunda, resección de tejido dañado, sutura por planos y la colocación de un drenaje. Además, se atendió una laceración de dos centímetros en el tercio distal del pene.

Captura de pantalla del traslado de Galván a la ambulancia. / Coracora TV (Facebook)

El viaje a Lima —de más de 650 kilómetros y una duración aproximada de doce horas por carretera, debido a la altitud y la complejidad del terreno andino— permitirá que Galván continúe su recuperación bajo supervisión de los médicos de la plaza de toros de Acho, un centro de referencia en la cirugía taurina del continente. La ciudad de Coracora, situada a 3.150 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Ayacucho, carece de los medios hospitalarios adecuados para un seguimiento postoperatorio complejo como el que requiere el torero.

Desde su equipo han agradecido la rapidez y profesionalidad del personal sanitario de Coracora, así como el apoyo recibido por parte de la afición y de la organización de la feria peruana.

En Algeciras, ciudad donde Galván reside desde hace años, las muestras de cariño no se han hecho esperar. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha hecho público un comunicado en el que expresa sus deseos de pronta recuperación: “Esperamos volver a tener a David cuanto antes entre nosotros. El torero se ha convertido por méritos propios en un algecireño más, que lleva el nombre de nuestra tierra a todos los rincones en los que es anunciado en los carteles”, ha afirmado el regidor.

El torero guarda una especial relación con Perú, país que le dio una oportunidad cuando no le anunciaban en España, según explicaba en una reciente entrevista a Europa Sur. Fue gracias a Tito Fernández, empresario de Acho, el gran coso de Lima. “Él me llevó cuando no tenía nada”, apuntaba como quien repasa una deuda que aún no ha terminado de saldar. En la entrevista, Galván subrayaba que en Perú hay dos circuitos: el informal, lleno de plazas portátiles y entusiasmo; y el serio, con contratos firmes y palabra cumplida. “Vamos con condiciones, sí”, añade. “Pero también por gratitud”, concluía.

El próximo compromiso del diestro es el viernes 15 de agosto en Málaga.