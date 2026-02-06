David Galván entra a última hora en la Feria de Abril de Sevilla 2026

David Galván en la primera corrida de la Feria de Algeciras 2025.

A última hora, cuando los carteles parecían prácticamente cerrados, David Galván ha logrado hacerse un hueco en la Feria de Abril de Sevilla 2026. El torero gaditano formará parte finalmente del abono sevillano en la primera temporada de José María Garzón como empresario de la Real Maestranza, que sigue ultimando los últimos retoques antes de la presentación oficial de los carteles en la gran gala prevista para el próximo lunes, 9 de febrero, en el Cartuja Center.

El nombre de Galván aparecerá en la corrida de Santiago Domecq, donde está anunciado junto a Miguel Ángel Perera y Aarón Palacio, cerrando así una de las combinaciones más interesantes del ciclo. Una inclusión que llega tras semanas de negociaciones y que supone un giro relevante en el diseño final del serial.

La presencia de David Galván en Sevilla no es casual. En la Feria de Abril de 2025, el torero regresó al albero maestrante tras una década de ausencia y dejó una de las actuaciones más sólidas del ciclo. Aquella tarde, frente a toros de Alcurrucén, fue quien más cerca estuvo del triunfo: dos faenas de alto nivel, rotundas y llenas de firmeza, que se quedaron sin premio por el descabello, pero que bastaron para ganarse el respeto y la atención de la afición sevillana. Fue ovacionado en ambos toros y transmitió la imagen de un torero cuajado, con personalidad y seguridad.

La respuesta de la crítica fue prácticamente unánime. Titulares como David Galván encandila a Sevilla, David Galván impacta en La Maestranza o La esencia de Galván cautiva a Sevilla reflejaron el consenso en torno a su actuación. Además, su labor fue reconocida por la Juventud Universitaria de Sevilla, que lo distinguió por su actuación en aquella Feria de Abril.

Pese a ese respaldo, y a haber firmado una temporada 2025 sobresaliente, con 16 puertas grandes en 33 festejos, su nombre no figuraba inicialmente en los carteles sevillanos, tal y como avanzó este periódico. Finalmente, Garzón ha decidido contar con él, reforzando un abono que busca equilibrar figuras consolidadas y nombres emergentes.

La temporada 2026 de David Galván tendrá además otro escaparate de máxima exigencia. El gaditano toreará también en la Feria de San Isidro de Madrid, donde está anunciado el domingo 10 de mayo, junto a Román y Gonzalo Caballero, con toros del Conde de Mayalde, confirmando así su presencia en los dos grandes ciclos del calendario taurino.

Carteles no oficiales de la Feria de Abril de Sevilla 2026

(A falta de confirmación oficial y posibles cambios de última hora)

– D 05/04: Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y David de Miranda (Garcigrande)

– S 11/04: Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez (Alcurrucén)

– D 12/04: Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina (Fuente Ymbro)

– M 14/04: Novillada con picadores. Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte (Talavante)

– X 15/04: Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio (Santiago Domecq)

– J 16/04: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández (Álvaro Núñez)

– V 17/04: Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado (Domingo Hernández)

– S 18/04: Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano (Victorino Martín)

– D 19/04: Corrida de rejones. Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza (Capea)

– L 20/04: Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo (Hnos. García Jiménez)

– M 21/04: José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque (Núñez del Cuvillo)

– X 22/04: Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda (El Parralejo)

– J 23/04: José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta (Victoriano del Río)

– V 24/04: Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado (Juan Pedro Domecq)

– S 25/04: El Cid, Fortes y José Garrido (La Quinta)

– D 26/04: Manuel Escribano, Pepe Moral y Román (Miura)

– J 04/06: Corrida del Corpus. Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado (Hnos. García Jiménez)

Feria de San Miguel

– V 25/09: José María Manzanares, Alejandro Talavante y Juan Ortega (Puerto de San Lorenzo)

– S 26/09: Emilio de Justo, Roca Rey y Pablo Aguado (Jandilla)

– D 27/09: Daniel Luque, Borja Jiménez y un puesto pendiente para Morante o un triunfador de la temporada (Garcigrande)