David Galván se queda fuera de la Feria de Abril de Sevilla 2026 pese a su triunfo moral en La Maestranza

La Feria de Abril de Sevilla 2026 va tomando forma y ya deja su primera gran sorpresa. David Galván no estará en los carteles del ciclo sevillano, según los avances no oficiales de una feria que José María Garzón tiene prácticamente cerrada en su estreno como empresario de la Real Maestranza de Caballería. La ausencia del torero gaditano, afincado desde hace años en el Campo de Gibraltar, ha causado sorpresa entre numerosos aficionados, que daban por segura su presencia tras la notable actuación firmada el pasado año.

El nombre de Galván había sonado con fuerza para la corrida del sábado 11 de abril, en el festejo de Alcurrucén. Sin embargo, a última hora, su puesto ha sido ocupado por Fabio Jiménez, que completará el cartel junto a Pepe Moral y Lama de Góngora. El relevo no ha pasado desapercibido: Jiménez tomó la alternativa el pasado 15 de agosto en Alfaro y sigue siendo un torero prácticamente desconocido para gran parte del público sevillano. Además, está apoderado por José Blanco, primo del propio Garzón.

La decisión contrasta con lo ocurrido en la Feria de Abril de 2025, cuando Galván regresó al albero sevillano tras una década de ausencia. Aquella tarde, también frente a toros de Alcurrucén, fue el torero que más cerca estuvo del triunfo. Dos faenas de alto nivel quedaron sin premio por culpa del descabello, pero bastaron para ganarse el respeto de la afición de Sevilla. Fue ovacionado en ambos toros y dejó una imagen de torero cuajado, firme y con personalidad.

La respuesta de la prensa fue unánime. “David Galván encandila a Sevilla”, “David Galván impacta en La Maestranza”, “A David Galván da gusto verlo” o “La esencia de Galván cautiva a Sevilla” fueron algunos de los titulares que reflejaron el consenso crítico tras aquella actuación. Además, su labor fue reconocida por la Juventud Universitaria de Sevilla, que lo distinguió por su actuación en la pasada Feria de Abril.

A pesar de ese respaldo, y de haber firmado una temporada 2025 con 16 puertas grandes en 33 festejos, un año después su nombre no figura en la feria sevillana. Un desenlace inesperado que ha generado desconcierto entre los aficionados y que supone un frenazo para un torero que parecía haber recuperado, por méritos propios, un sitio en Sevilla.

Según ha podido saber Europa Sur, el entorno de Galván no planteó ninguna exigencia a la empresa. Ni sobre la ganadería —mostrándose dispuesto a lidiar hierros como Alcurrucén, Victorino Martín o La Quinta— ni sobre los compañeros de cartel. La predisposición fue total. Tras un par de contactos con Garzón, la respuesta fue clara: no ha habido “margen” para incluirlo ni contar con él.

Así, uno de los nombres que más ilusión había despertado en la afición sevillana tras la pasada Feria de Abril se queda, por ahora, fuera de los carteles de 2026. Una ausencia difícil de entender para muchos, en una Maestranza que el propio Galván había vuelto a conquistar sin necesidad de cortar orejas.