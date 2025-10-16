David Galván reaparece en Jaén tras la espeluznante cogida de Madrid: “Vuelvo con la ilusión de culminar un año soñado”

El diestro David Galván volverá a vestirse de luces este sábado 18 de octubre en la plaza de Jaén, una semana después del fuerte percance sufrido en la pasada Feria de Otoño de Madrid. El torero gaditano, afincado en el Campo de Gibraltar, hará el paseíllo en el coso de La Alameda en un cartel que comparte con Curro Díaz y El Cid, y en el que volverá a enfrentarse a los toros de Victorino Martín, la misma ganadería que lo volteó de gravedad el pasado 11 de octubre.

“Es un cartel lleno de ilusión para mí particularmente. Vuelvo con los toros de Victorino Martín a una plaza de primer nivel, una feria en la que siempre sueño estar y terminar esta temporada tan importante como la de 2025 aquí en Jaén y junto a dos compañeros que admiro mucho”, ha declarado Galván. “Une muchos condicionantes, muchos conceptos que me llenan de motivación, de ilusión para culminar este año tan bonito por todo lo alto”, añadía el torero, que debutará como matador de toros en Jaén en este segundo festejo de la Feria de San Lucas.

Un susto mayúsculo en Las Ventas

Galván recibió el pasado domingo 12 de octubre el alta hospitalaria tras ser arrollado por el toro Verdadero, de Victorino Martín, durante su primera faena en Las Ventas. El astado lo embistió con violencia por el pitón derecho, provocando su caída sobre el albero y un fuerte golpe en la cabeza y el cuello. La pérdida inmediata de conocimiento encendió las alarmas entre los tendidos y el equipo médico, que lo evacuó de urgencia a la enfermería antes de trasladarlo al Hospital Gregorio Marañón.

El parte médico inicial, firmado por los doctores García Padrós y García Leirado, diagnosticó un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, además de contusiones en el hemitórax y la parrilla costal izquierda. A pesar de la dureza del golpe, no hubo heridas por asta. El torero pasó la noche en observación y fue dado de alta al día siguiente, tras descartarse lesiones internas.

Una temporada de consagración

El percance llegó en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Galván venía de firmar una temporada triunfal, con actuaciones memorables ante los toros de la divisa extremeña. En La Línea de la Concepción, donde cortó cuatro orejas y un rabo y el toro Bohonero fue premiado con la vuelta al ruedo, rubricó una de las tardes más importantes de su trayectoria.