David Galván recibe el alta hospitalaria tras su cogida en Las Ventas

El torero David Galván ha recibido este domingo el alta hospitalaria tras el percance sufrido la tarde del 11 de octubre en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid), durante la primera faena del festejo correspondiente a la Feria de Otoño. El diestro de San Fernando afincado en Algeciras fue cogido violentamente por el toro Verdadero, del hierro de Victorino Martín, cuando ejecutaba un pase por el pitón derecho. El astado lo arrolló con fuerza y Galván cayó sobre el albero golpeándose en la cabeza y el cuello. La pérdida de conocimiento inmediata encendió las alarmas en el ruedo, siendo evacuado de urgencia a la enfermería y, posteriormente, trasladado al Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

El parte médico inicial, firmado por los doctores García Padrós y García Leirado, diagnosticó un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, además de un puntazo corrido en la cara posterior del hemitórax izquierdo y contusión en la parrilla costal izquierda, sin que se registraran heridas por asta.

Ya en el hospital, Galván pasó la noche en observación por amnesia transitoria y los efectos del golpe, recuperando paulatinamente el conocimiento. Este sábado, tras descartar lesiones neurológicas de mayor gravedad, los médicos han autorizado su alta hospitalaria.“Va mejor, gracias a Dios se han descartado lesiones importantes. Un verdadero milagro…”, señala su apoderado, Miguel Ortega.

El último parte médico emitido por el centro detalla: “Traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento; contusión en cara posterior del hemitórax izquierdo, contusión en partes blandas frontoparietal derecha y politraumatismos. Derivación al alta, tras descartar otro tipo de lesiones”.

Una temporada de madurez

Galván llegaba a Las Ventas en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Su inclusión en el cartel se produjo tras la extraordinaria actuación que firmó el pasado julio en la Feria de La Línea, frente a toros de la misma ganadería, en una tarde histórica en la que cortó cuatro orejas y un rabo y en la que el toro Bohonero fue premiado con la vuelta al ruedo.

También destacó en Albacete, donde volvió a brillar ante reses del encaste Albaserrada, confirmando su buen momento artístico y su sintonía con los toros de Victorino Martín.

En el festejo madrileño, Galván compartía cartel con Román y Ginés Marín, siendo el primero quien tuvo que pasaportar al astado de la cogida tras el percance.