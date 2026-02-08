La Junta autoriza la vuelta de los vecinos de Tesorillo y Secadero evacuados por el temporal

El albergue habilitado en el colegio de Secadero, el sábado por la tarde.

Cerca de 180 personas del núcleo urbano de Secadero, en Casares (Málaga), y de San Martín del Tesorillo que tuvieron que abandonar sus casas el sábado ante el riesgo de inundación por la crecida del río Guadiaro han regresado este domingo a sus viviendas con todas las garantías de seguridad.

La decisión se ha adoptado en una reunión de coordinación con el operativo del Puesto de Mando Avanzado instalado en Casares Costa, presidido por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro.

Durante la madrugada del domingo, el río Guadiaro no llegó a alcanzar niveles de desbordamiento y las viviendas resultaron afectadas por las inundaciones que sí sufrieron en días anteriores.

Los alcaldes de San Martín del Tesorillo y Casares, Jesús Fernández y Juan Luis Villalón, respectivamente, presentes en la reunión de coordinación, han sido informados por la delegada del Gobierno. Muchos de estos vecinos ya se habían marchado de sus viviendas previamente a los desalojos organizados por el PMA de Casares en la tarde del sábado.

El albergue provisional instalado en el colegio Los Almendros de Secadero también va a ser desmontado, después de que las 25 personas que fueron allí trasladadas hayan podido regresar a sus domicilios. No obstante, Tesorillo mantendrá operativa la Casa de la Cultura ante eventuales necesidades.

Cruz Roja se ha encargado de la retirada de este recurso de realojamiento para dejar paso a la limpieza de las instalaciones del centro educativo, ante la posibilidad de poder retomar este lunes la actividad lectiva presencial en el mismo.