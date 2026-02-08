Los campos del Valle del Guadiaro aún tardarán días en reponerse de las riadas y la crecida del río. Las copiosas lluvias del tren de borrascas formado por Kristin, Leonardo y Marta no han dado tregua a la tierra a la hora de asumir el torrente de agua.

Durante las borrascas, el río Guadiaro marcó su máximo histórico con 5,95 metros de altura el pasado miércoles 4 de febrero. Los destrozos en el campo son visibles especialmente desde el aire, como muestran las imágenes grabadas estos días con un dron por Fernando Torre Rubio (@dron_torres_campo_de_gibraltar en Instagram) y que ha cedido parte de su material a Europa Sur.