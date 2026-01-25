'Una rubia muy legal' y cómo fue la juventud de Elle Woods en una serie

La precuela televisiva de la saga cinematográfica Una rubia muy legal (Legally Blonde), se llama Elle, por el nombre de la protagonista, y se estrenará el 1 de julio. Está producida por Hello Sunshine, la compañía fundada por Reese Witherspoon que dio vida en el cine a Elle Woods, excéntrica estudiante de Derecho que termina siendo una abogada de prestigio. Amazon MGM Studios es coproductora de este proyecto que lleva la historia a los años de instituto del personaje, ahora a cargo de Lexi Minetree, que guarda gran parecido con Whiterspoon.

En la serie se aportarían claves a la construcció de esa personalidad carismática de la futura abogada de la película original de 2001. Reese es productora ejecutiva de esta ampliación del personaje que la catapultó al estrellato hace 25 años. Para la actriz es “un sueño hecho realidad poder compartir la historia de cómo Elle se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos”.

La actriz ha elegido el elenco principal por lo que la elección de Lexi Minetree y ver desarrollar su trabajoha sido “una de las experiencias más gratificantes” de la carrera de Whiterspoon.

A través de las vivencias juveniles de Elle Woods la serie tratará temas como la autenticidad, la amabilidad, la confianza en uno mismo o la lucha contra los prejuicios, valores de la saga y que ahora se exploran en la adolescencia de la protagonistas.

La productora confía en que estos mensajes conecten profundamente tanto con los fans nostálgicos de la saga como con las nuevas generaciones, que buscan “historias empoderadoras y divertidas”.

Reese Witherspoon / Europa Press

June Diane Raphael en el rol de Eva, la madre de Elle; Tom Everett Scott como Wyatt, su padre; y secundarios destacados como Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker, quienes interpretan amigos y rivales completan el reparto.

La serie promete mantener el tono ligero, optimista y empoderador de las películas, con comedia, drama adolescente y guiños constantes a la estética rosa y brillante que hizo famosa a Elle Woods.

Con la renovación anticipada por una segunda temporada, Prime Video apuesta fuerte por expandir el universo de Legally Blonde en formato serie, aprovechando el legado cultural de la película que generó dos secuelas y un musical de Broadway, con el tirón actual de las precuelas y reboots nostálgicos.

Hello Sunshine, que ha producido éxitos como Big Little Lies o The Morning Show busca con Elle no solo homenajear a la prodcutora, a Witherspoon, sino también refrescar la franquicia para audiencias jóvenes en una era donde la autenticidad y el empoderamiento femenino siguen siendo temas centrales en la ficción.

El anuncio llega en un momento estratégico para Prime Video, que busca fortalecer su catálogo de comedias y contenidoss con alto potencial de merchandising. La serie se perfila como uno de los estrenos más esperados del verano 2026.