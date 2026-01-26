Netflix refuerza su apuesta por la ficción española con nuevos proyectos para 2026

Netflix presenta sus proyectos de 2026: Foto de familia de los creadores y protagonistas

Netflix ha presentado en Madrid su hoja de ruta de estrenos para 2026, en un evento en el que la plataforma ha desvelado tanto nuevas series y películas -españolas e internacionales- como tres nuevos proyectos originales que se incorporarán a su catálogo en los próximos meses.

El acto ha servido para confirmar la apuesta continuada del servicio de streaming por la producción local, las ficciones basadas en hechos reales, los documentales de gran calado social y el regreso de algunas de sus franquicias globales más exitosas.

Entre los anuncios más destacados figuran el documental Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo; la miniserie Lobo, protagonizada por Luis Tosar; y la película En nombre de otro, el nuevo thriller de Oriol Paulo encabezado por Mario Casas.

Tres proyectos que, según la compañía, se encuentran en distintas fases de rodaje o postproducción y que refuerzan la línea editorial de Netflix en España, centrada en historias con fuerte arraigo social, histórico y emocional.

La presentación

El evento contó con la presencia de numerosos intérpretes y creadores del audiovisual español, que subieron al escenario para presentar los títulos que llegarán a la plataforma a lo largo de este año y en 2026.

Entre ellos, los protagonistas de El problema final (José Coronado, Maribel Verdú y Martiño Rivas); Gracias, equipo (Raúl Tejón, Blanca Martínez y Maribel Verdú); Salvador (Luis Tosar y Claudia Salas); El crimen de Pazos (Tristán Ulloa); El niño (Belén Cuesta y Karra Elejalde); Berlín y la dama del armiño (Inma Cuesta, Michelle Jenner, Joel Sánchez y Tristán Ulloa); 53 domingos (Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Javier Cámara) o Aquel, la serie biográfica sobre Raphael.

Además, Tosar y Ulloa regresaron al escenario para presentar Lobo, mientras que Mario Casas, Blanca Suárez y Nicolás Francella hicieron lo propio con En nombre de otro.

Tres nuevos proyectos originales

Uno de los anuncios centrales fue Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, una película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López y producida por The Tintirin Team.

El filme abordará los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo tras el secuestro del concejal del Partido Popular a manos de ETA, un periodo en el que millones de personas se movilizaron para intentar frenar su asesinato.

El documental recupera aquel momento de solidaridad colectiva y compasión cívica que marcó un punto de inflexión en la sociedad vasca, cuando, según subraya la producción, se perdió definitivamente el miedo a la banda terrorista. La cinta incluirá testimonios relevantes, entre ellos el del expresidente del Gobierno José María Aznar.

También se anunció Lobo, una miniserie protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa que acaba de iniciar su rodaje. Escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes, dirigida por Marini junto a Javier Rodríguez Delgado y producida por Vaca Films, la ficción se inspira en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España, cuyos crímenes tuvieron lugar en la Galicia rural del siglo XIX.

Durante su juicio, Romasanta alegó ser un hombre lobo, dando origen a una leyenda que la serie abordará desde el thriller psicológico y el retrato histórico. Tosar destacó durante el evento la dureza del rodaje y el impacto de la recreación de la Galicia de 1850, mientras que Ulloa subrayó el componente inquietante de los guiones y la complejidad moral del relato.

El tercer gran proyecto anunciado es En nombre de otro, un thriller escrito y dirigido por Oriol Paulo y producido por Juanita Films, actualmente en fase de rodaje. La película está protagonizada por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez y promete una narración marcada por los giros constantes y la ambigüedad moral.

Durante la presentación, Casas elogió el cine de Paulo y su capacidad para atrapar al espectador desde el primer minuto, mientras que Suárez adelantó que se trata de una historia en la que “nada es lo que parece” y en la que la trama se transforma de forma continua.

Biografías, ‘true crime’ y ficción basada en hechos reales

El catálogo de Netflix para 2026 tendrá un peso significativo de series biográficas, documentales y ficciones inspiradas en hechos reales. Además del documental sobre Miguel Ángel Blanco, la plataforma estrenará una miniserie documental centrada en la figura de Rafa Nadal.

También llegará Aquel, la serie biográfica sobre el cantante Raphael, interpretado por Javier Morgade y Carlos Santos, en la que el propio artista ha participado activamente y en la que contará con dos apariciones especiales.

La vida de Miguel de Cervantes será llevada a la ficción en El cautivo, una serie protagonizada por Julio Peña Fernández.

En el ámbito del true crime, Netflix estrenará El crimen de Pazos, una miniserie de tres capítulos creada por Ramón Campos y protagonizada por Tristán Ulloa, basada en un crimen real ocurrido en 2014.

A esta línea se suma El niño, película dirigida por Mariano Barroso y basada en la novela homónima de Fernando Aramburu sobre la explosión que en 1980 mató a 50 niños en un colegio de Vizcaya.

Regresos esperados y nuevas temporadas

Entre los estrenos más esperados figura Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película que continúa la historia de la popular serie británica y que estará ambientada en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Llegará a la plataforma el 20 de marzo, el mismo día que la segunda temporada de One Piece. También regresará Berlín con su segunda temporada, Berlín y la dama del armiño, ambientada en Sevilla y centrada en el robo del célebre cuadro de Leonardo da Vinci, con estreno previsto para el 15 de mayo.

En 2026 se estrenarán asimismo nuevas temporadas de Los Bridgerton (temporada 4), Lupin (parte 4), Muertos S.L. (temporada 4), Clanes (temporada 2), Machos alfa (temporada 5), Rabo de Peixe (temporada 3), The Gentleman (temporada 2) y Avatar: La leyenda de Aang (temporadas 2 y 3).

Nuevas ficciones españolas e internacionales

El catálogo se completará con títulos como Salvador, protagonizada por Luis Tosar; Esa noche, Oasis, Toda la verdad de mis mentiras, El mapa de los anhelos, El problema final, Gracias, equipo, 53 domingos, Siempre es invierno, La desconocida, Los creyentes, El amor es peligroso, Mi querida señorita, Cortafuego, La tregua y Torrente Presidente, la sexta entrega de la serie dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

Entre los estrenos internacionales destacan Heartstopper para siempre y la nueva adaptación televisiva de Orgullo y prejuicio.