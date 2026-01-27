¿Hasta dónde llegarías por un hijo? Hay fecha para 'Salvador' con Luis Tosar

Netflix ha presentado el tráiler oficial de su nueva producción española Salvador, una serie de drama y acción que llegará a la plataforma el próximo 6 de febrero de 2026. Esta ficción, creada por el guionista y productor Aitor Gabilondo (Patria, Entrevías), cuenta con la interpretación principal de Luis Tosar en el rol de un hombre común enfrentado a una realidad devastadora.

La trama gira en torno a Salvador Aguirre, un técnico de emergencias sanitarias y conductor de ambulancia que vive una existencia dedicada a salvar vidas. Todo cambia drásticamente durante una noche marcada por un choque violento previamente acordado entre hinchadas radicales de dos equipos de fútbol rivales, cuando rescata a una joven herida que resulta ser su propia hija, Milena. Este chica interpretada por la joven actriz Candela Arestegui, forma parte de los White Souls, un grupo ultra de ideología extremista que promueve el racismo, la violencia y la homofobia. Esos principios chocan frontalmente con los valores de tolerancia y respeto que Salvador siempre se esforzó por transmitirle desde pequeña, lo que genera un profundo desconcierto y dolor en el protagonista.

Claudia Salas da vida a Julia, otra integrante clave del mismo colectivo ultra, cuya presencia añade capas de complejidad a la dinámica del grupo y a las decisiones que Salvador deberá tomar. La serie explora cómo el padre, impulsado por el amor incondicional y la necesidad de entender, decide infiltrarse en ese entorno hostil para intentar recuperar a su hija y desentrañar las causas de su radicalización.

La serie se desarrolla a lo largo de ocho episodios intensos, entre secuencias de alta tensión yun análisis social sobre el auge de la ultraderecha y los mecanismos que llevan a jóvenes a abrazar ideologías extremas, como ha abordado Aitor Gabilondo en otras ocasiones.

El tráiler resalta esos momentos de confrontación física, dilemas morales y el conflicto interno del protagonista, quien se pregunta hasta qué punto está dispuesto a comprometer sus propios principios para llegar a la verdad.

La dirección corre a cargo de Daniel Calparsoro, que el pasado año estrenaba en Netflix Asalto al Banco Central . La fotografía está a cargo de Tommie Ferreras.

El guion, firmado por Aitor Gabilondo junto a Joan Barbero y Anna Casado, equipo habitual en éxitos como Entrevías , busca una mirada realista y sin concesiones a un problema actual con las nuevas generaciones.

La producción es de Alea Media, la compañía fundada por Gabilondo en 2017. El elenco secundario aporta solidez al relato con nombres como Leonor Watling, Fariba Sheikhan, Pedro Casablanc, Patricia Vico, César Mateo, Alejandro Casaseca, Richard Holmes, Marco Marini y Lucas Ares, entre otros. Construyen este universo alrededor de la crisis familiar y el submundo de los grupos ultras.

Salvador es la primer gran proudcción española que estrena Netflix de cara al nuevo año.