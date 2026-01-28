Motorola lanza cuatro nuevos smartphones de la gama moto g con mejoras en cámara y autonomía

Motorola amplía su catálogo de gama media con cuatro nuevos smartphones que apuestan por la fotografía y la autonomía. Los dispositivos llegan al mercado con mejoras en los sistemas fotográficos, pantallas de mayor calidad y baterías de larga duración, dirigidos a diferentes segmentos de usuarios.

Los moto g77 y g67 incorporan pantallas Amoled de 6,78 pulgadas y sensores fotográficos de hasta 108 megapíxeles, mientras que los moto g17 y g17 power priorizan la duración de batería, con capacidades de hasta 6.000 mAh. La compañía acompaña el lanzamiento con una promoción vinculada al Mundial de Fútbol 2026, del que es socio oficial.

Moto g77 y moto g67: apuesta por la pantalla y la fotografía

El moto g77 y el moto g67 comparten buena parte de sus especificaciones técnicas. Ambos equipan una pantalla Amoled de 6,78 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, protegida por cristal Corning Gorilla Glass 7i. Los dos modelos cuentan con certificación IP64 de resistencia al agua y al polvo, además de cumplir estándares militares de durabilidad que les permiten funcionar en temperaturas extremas, entre -20ºC y 60ºC.

moto g67

La principal diferencia entre ambos se encuentra en el apartado fotográfico. El moto g77 incorpora un sensor de 108 megapíxeles con zoom sin pérdida de 3 aumentos, una novedad en la gama moto g. Por su parte, el moto g67 utiliza un sensor Sony LYTIA 600 de 50 megapíxeles con tecnología Quad Pixel, diseñado para mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz.

En cuanto a rendimiento, los dos dispositivos ofrecen configuraciones de hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno. Ambos incluyen una batería de 5.200 mAh con tecnología de carga rápida TurboPower 30 y sistema de altavoces estéreo con Dolby Atmos.

moto g67

Precios y disponibilidad

El Motorola moto g77 5G está ya a la venta, en una configuración de 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, por 409 euros.

El Motorola moto g67 5G está también ya a la venta, en una configuración de 4 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, por 269 euros.

Moto g17 y moto g17 power: mayor autonomía y cámara frontal mejorada

Por su parte, los modelos moto g17 y moto g17 power se dirigen a usuarios que priorizan la autonomía y las capacidades fotográficas. Ambos equipan un sensor principal Sony LYTIA 600 de 50 megapíxeles, un objetivo ultra gran angular de 5 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles, que según la compañía multiplica por cuatro la resolución respecto a la generación anterior.

Estos dispositivos funcionan con el procesador MediaTek Helio G81 Extreme de ocho núcleos. La pantalla es Full HD+ y están protegidos con cristal Corning Gorilla Glass 3.

moto g17 power

La diferencia principal entre ambos modelos reside en la capacidad de la batería. El moto g17 power integra una batería de 6.000 mAh, mientras que el moto g17 cuenta con 5.200 mAh. Los dos incluyen carga rápida TurboPower.

Precio y disponibilidad

Tanto el Motorola moto g17 como el g17 power saldrán más adelante a la venta, informa la marca.

El Motorola moto g17 power llegará al mercado en una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, por 279 euros.

El Motorola moto g17 se pondrá a la venta en una configuración de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, por 239 euros.

Software e inteligencia artificial

Los cuatro nuevos smartphones incorporan las funcionalidades de software características de Motorola (además de la capa Moto AI), como Hello UX para personalización del sistema, Moto Secure para protección de datos y control por gestos. También incluyen integración con herramientas de inteligencia artificial de Google, como Circle to Search, que permite realizar búsquedas visuales directamente desde la pantalla, y acceso al asistente Gemini.

En fotografía, los dispositivos ofrecen funciones basadas en IA como modo retrato automático y captura al detectar sonrisas, además de acceso a las herramientas de edición de Google Photos, entre ellas Magic Eraser y Photo Unblur.

Los nuevos moto g están disponibles en varios acabados de color desarrollados con Pantone, que varían según el modelo e incluyen tonos como Shaded Spruce, Black Olive, Arctic Seal, Evening Blue y Bordeaux.

moto g77

Promoción vinculada al Mundial de Fútbol 2026

Motorola, como socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de Fútbol 2026, ha puesto en marcha una campaña promocional vinculada al lanzamiento de estos dispositivos. La promoción estará activa entre el 28 de enero y el 30 de abril de 2026 en determinados mercados de Europa, Oriente Próximo y África.

Los compradores de los nuevos moto g77, g67, g17 y g17 power podrán participar en sorteos de premios. El premio principal incluye un viaje para dos personas a Ciudad de México para asistir al partido inaugural entre México y Sudáfrica, con vuelos, alojamiento y entradas oficiales incluidas. Semanalmente se sorteará también una edición especial del motorola razr conmemorativa del Mundial, que no estará disponible para su venta.

La promoción también incluye otros modelos del catálogo de Motorola, como el edge 50 neo, el moto g85, el moto g56, el edge 70 y el moto g57.