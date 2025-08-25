El mercado de los smartphones plegables en Europa: un nicho que se va ampliando

Los teléfonos inteligentes plegables comienzan a consolidarse como una alternativa real en el mercado europeo, aunque siguen representando una fracción mínima del total de ventas.

Según datos de la consultora Counterpoint Research, este segmento experimentó un crecimiento del 37% en 2024 respecto al año anterior, impulsado principalmente por la competencia entre fabricantes y las mejoras en durabilidad y diseño.

Un mercado pequeño pero en expansión

En su informe Europa se prepara para el crecimiento de los smartphones plegables debido al auge de la innovación, Counterpoint Research incide en que, pese a su crecimiento, los smartphones plegables mantienen aún una presencia testimonial en Europa: representan aproximadamente el 2% del mercado total de teléfonos inteligentes.

Mercado de teléfonos plegables en Europa / Counterpoint research

Dentro de esta categoría, los modelos tipo libro -que se despliegan como un tablet- han sido los más exitosos, con un incremento de ventas del 60% interanual, aunque no alcanzan el 1% del mercado global.

Las principales barreras que frenan su adopción masiva continúan siendo el precio elevado, las dudas sobre durabilidad y la falta de casos de uso claros que justifiquen la inversión para el usuario medio.

La batalla por la innovación

Durante años, Samsung disfrutó de un dominio casi absoluto en este segmento. En 2022, la compañía surcoreana controlaba el 98% de las ventas de dispositivos plegables tipo libro en Europa.

Sin embargo, esta hegemonía se ha visto desafiada por la llegada de nuevos competidores.

Honor ha emergido como el principal rival, logrando una cuota de mercado del 34% en 2024 -el triple que el año anterior- gracias a modelos como los Magic V2 y Magic V3.

La marca china ha destacado por ofrecer dispositivos más delgados y con mejor autonomía de batería, características valoradas por los usuarios premium.

Otros fabricantes como Google, OnePlus y TECNO han introducido sus propias propuestas, contribuyendo a reducir la cuota de Samsung al 73% a finales de 2023. (Cabe destacar que los plegables de Google, como el incluido en la última serie Pixel 10, no se comercializan en todos los países europeos, entre ellos España).

La contraofensiva tecnológica

Samsung respondió en julio de 2025 con el Galaxy Z Fold7, su modelo más avanzado hasta la fecha. Con 4,2 milímetros de grosor cuando está desplegado y un peso de 215 gramos, se posiciona como el plegable más delgado y ligero disponible en Europa, incorporando además funciones de inteligencia artificial.

Honor no se ha quedado atrás y lanzará el 28 de agosto su Magic V5 en el mercado europeo, un dispositivo aún más fino (4,1 mm) que incluye una batería de 5.820 mAh -superior a los 4.400 mAh del dispositivo de Samsung- y mayor resistencia al agua y polvo.

Apple, el factor de cambio esperado

La entrada de Apple en este mercado, prevista para 2026, podría suponer un punto de inflexión.

La compañía californiana planea lanzar inicialmente su modelo plegable en mercados clave como Norteamérica, China, Japón y Europa Occidental, expandiéndose posteriormente a otras regiones.

Counterpoint Research estima que la amplia base de usuarios fieles de Apple, especialmente en el segmento premium, facilitará una adopción más rápida en mercados como Reino Unido y Alemania.

Perspectivas de futuro

Los analistas proyectan que, para 2028, las ventas de smartphones plegables tipo libro alcanzarán casi cuatro millones de unidades anuales en Europa, superando el 2% del mercado total.

En el segmento premium (dispositivos de 800 dólares o más), podrían llegar a representar cerca del 10% de las ventas.

A pesar del ligero retroceso registrado en la primera mitad de 2025 -atribuido al estancamiento de la innovación y las condiciones económicas adversas-, la consultora prevé una recuperación en la segunda mitad del año que se acelerará en 2026.

La creciente competencia entre fabricantes promete impulsar tanto la innovación como la reducción de precios, factores clave para que estos dispositivos trasciendan su actual condición de producto nicho y alcancen una adopción más generalizada entre los consumidores europeos.