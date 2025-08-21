Honor lanzará el 28 de agosto en Europa su nuevo móvil plegable Magic V5

Honor ha puesto fecha a la llegada a Europa de su último teléfono móvil plegable, el Honor Magic V5.

La marca china pondrá a la venta el próximo 28 de agosto el dispositivo, que incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite de Qualcomm Technologies e integra diversas funciones de inteligencia artificial desarrolladas en colaboración con Google.

El Magic V5 presenta un diseño plegable con pantalla interna de 7,95 pulgadas que se despliega para ofrecer una experiencia similar a un tablet y que, cerrado, mantiene un perfil ultradelgado, una característica que la compañía considera clave para la comodidad de uso diario.

James Li, director ejecutivo de Honor, ha indicado que este lanzamiento forma parte del plan estratégico de la compañía, Honor Alpha Plan, orientado hacia el desarrollo de dispositivos con inteligencia artificial.

Por su parte, Chris Patrick, vicepresidente de Mobile Handset en Qualcomm Technologies, ha destacado la colaboración entre ambas empresas en el desarrollo de tecnologías de procesamiento de imagen e inteligencia artificial.

Sistema fotográfico avanzado

El dispositivo incorpora el sistema de cámara AI Falcon, desarrollado en colaboración con Qualcomm, con una cámara principal de 50 megapíxeles optimizada específicamente para condiciones de poca luz mediante algoritmos de procesamiento computacional que combinan múltiples exposiciones y una cámara teleobjetivo con periscopio de 64 megapíxeles que permite zoom óptico de 3x y zoom digital de hasta 100x.

Esos sensores se benefician de la tecnología de procesamiento de imagen de Honor, que utiliza la unidad de procesamiento neural (NPU) Hexagon de Qualcomm y el procesador de señal de imagen (ISP) Spectra para análisis en tiempo real de la escena, reconocimiento de movimiento y optimización automática del enfoque.

Rendimiento y procesamiento

El procesador Snapdragon 8 Elite constituye el núcleo del dispositivo e integra una CPU Qualcomm Oryon, que alcanza velocidades de hasta 4,32 GHz y promete mayor eficiencia energética que la generación anterior, y una GPU Qualcomm Adreno, que según datos de la marca ofrece un rendimiento un 40% superior al modelo previo, especialmente en aplicaciones de gaming e imagen inmersiva.

Funciones de inteligencia artificial

El Magic V5 integra varias funciones de inteligencia artificial que operan directamente en el dispositivo, sin necesidad de enviar datos a servidores externos, lo que refuerza la privacidad del usuario.

Entre las características más destacadas se encuentra la traducción de llamadas en tiempo real, que permite convertir conversaciones telefónicas entre diferentes idiomas de forma instantánea. Esta función utiliza el modelo Nano2, desarrollado específicamente para funcionar en el propio terminal.

La redacción instantánea de mensajes mediante IA ayuda a los usuarios a componer textos de forma más eficiente, sugiriendo completado automático y mejoras estilísticas. Según datos proporcionados por Honor, estas funciones han conseguido un aumento del 38% en la velocidad de procesamiento y una mejora del 16% en la precisión de la traducción comparado con la generación anterior.

El procesamiento local de estos datos supone, además, una reducción del 75% en el uso del almacenamiento del teléfono, ya que no requiere descargar modelos de lenguaje externos de gran tamaño.

Integración con servicios de Google

El dispositivo incluye Google Gemini preinstalado como asistente personal de inteligencia artificial. Esta integración aprovecha la NPU Hexagon del procesador para ejecutar consultas y comandos de voz de forma más eficiente.

La función Multi-Flex permite a los usuarios trabajar con hasta tres aplicaciones de forma simultánea en la pantalla desplegada de 7,95 pulgadas. Esta característica facilita tareas como planificar viajes mientras se consultan mapas y se revisan correos electrónicos, o participar en videollamadas mientras se toman notas en tiempo real.