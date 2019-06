El mercado inmobiliario señala de nuevo a Tarifa como uno de los enclaves preferidos para construir tras la crisis que puso en jaque a esta actividad. El Ayuntamiento de la localidad ha recibido el proyecto de un promotor privado que plantea urbanizar unos terrenos frente a la playa de Los Lances para levantar hasta 824 viviendas y 1.678 plazas hoteleras.

Se trata del Sector Litoral 3 de Los Lances, con 616.578 metros cuadrados, calificado como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbanística de Tarifa, que data en origen de 1990 y cuyo texto refundido es de 2002.

Los ecologistas de Agaden dieron ayer la voz de alarma y se mostraron totalmente contrarios a la iniciativa por entender que supone “un peligro” para una zona virgen del litoral de Tarifa limítrofe con el parque natural del Estrecho. Y avanzaron que utilizarán todos los medios a su alcance para tratar de frenar el proyecto, aún en sus primeros compases administrativos.

Desde el Ayuntamiento reconocieron haber recibido el expediente y apuntaron que la tramitación acaba de empezar a instancias del promotor. Por tanto, todo se encuentra sujeto al estudio técnico de la propuesta, su encaje en el urbanismo local y la normativa autonómica. Y matizaron que los numerosos trámites se efectuarán “siempre” con garantías de participación y transparencia, según el alcalde tarifeño, Francisco Ruiz.

“Siquiera nos hemos sentado con el promotor privado. Se trata de una iniciativa antigua, recurrente, que ya ha entrado otras veces en el Ayuntamiento y a la que tenemos que dar tramitación porque así lo marca la normativa. Otra cosa es cómo terminará. En principio no encaja con el modelo de crecimiento urbanístico que planteamos para Tarifa, que sea continuo al núcleo urbano”, subrayó el regidor a Europa Sur.

El proyecto se diseña en el margen superior de la carretera N-340, una vez pasado el río Jara, sobre un suelo urbanizable que quedó blindado y vetado a la construcción en 2015 por el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA).

La Junta de Andalucía declaró entonces como suelo de máxima protección un total de 375 hectáreas del término de Tarifa colindantes con la línea de costa (700 hectáreas en toda la provincia de Cádiz). Además de ese suelo, también vetó al ladrillo el controvertido proyecto urbanístico del Sector Litoral 1 de Valdevaqueros, más al norte (350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras) que se tramitaba desde el año 2012.

Aquel plan fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2017 por estimar que se aprobó cuando el Gobierno regional estaba en funciones. Y el Tribunal Supremo ratificó el año pasado ese fallo. Ahora, apenas unos meses después de ese pronunciamiento, el proyecto llega nuevamente al registro municipal de Tarifa. “Ya estuvo en tiempos de Miguel Manella y Juan Andrés Gil como alcaldes”, apostilla Francisco Ruiz.

Por encima del PGOU de Tarifa, como norma de rango superior, se sitúa el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (de 2006). El POTA preconiza que los desarrollos urbanos se hagan a continuación de la trama existente, sin generar nuevos núcleos diseminados (que sería el caso). Sobre el plan urbanístico local también se encuentra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), a la que deben adaptarse los planeamientos municipales. Y el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, igualmente en vigor.

Ecologistas

Los ecologistas de Agaden subrayan que el proyecto que el promotor pretende rescatar está “obsoleto” y es “fiel reflejo del modelo especulativo y expansivo que ha provocado enormes impactos ambientales y territoriales y que nos llevó a la peor crisis económica de la democracia”.

Para Agaden, la tramitación no debe seguir adelante por varios motivos. Entre ellos, porque la promoción se basa en un plan parcial aprobado en 2004 y con un plazo de ejecución de seis años “que ha prescrito”.

“Esta inmensa urbanización estaría en el mismo límite de importantes espacios naturales: el paraje natural de la playa de Los Lances, integrado en el Parque Natural del Estrecho, y figuras de protección a nivel europeo como la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la Zona de Especial Conservación (ZEC), además de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo declarada por la Unesco. Estos terrenos, protegidos a nivel autonómico, nacional e internacional, sufrirán un enorme impacto con esta nueva urbanización y el consiguiente incremento de usuarios en la playa de Los Lances”, censuran los ecologistas de Agaden.

El grupo apunta que el Plan del Litoral ahora anulado preservó este suelo precisamente por ser una bolsa “desvinculada de la estructura urbanística” del planeamiento de Tarifa y por su afección al litoral, aun estando fuera de los límites de protección de la norma costera, por su cercanía.

Agaden considera que el proyecto no se sustentaría conforme al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía por superar los límites de crecimiento previstos en la normativa andaluza. Tampoco por la demanda de agua.

Para evitar episodios como este, los ecologistas piden al Ayuntamiento de Tarifa que revise ya el Plan General de Ordenación Urbanística y que se adapte a la normativa regional, algo que aún está pendiente. En todo caso, han tramitado 47 sugerencias para el momento en el que se elabore el Estudio de Impacto Ambiental y aseguran que estarán pendientes de su tramitación municipal y ante la Junta.

Para el alcalde de Tarifa, la alarma de los ecologistas es “recurrente” pero insiste en que queda mucho camino por delante. “Ya veremos si sale adelante o no. Nuestro desarrollo territorial no va por ese modelo. Somos más partidarios de concentrar el núcleo de población”, enfatiza el alcalde de Tarifa. “Nosotros, como entidad local, no somos impulsores del proyecto pero estamos obligados a estudiarlo. Procede de una tramitación muy antigua y el promotor lleva más de un año y medio intentando reactivarlo. Es uno más de los proyectos que llegan a Tarifa y que se encuentra en un estado muy embrionario”, resalta Ruiz.