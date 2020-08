El vídeo que indigna a Tarifa: la Policía Local dispersa una aglomeración en pleno centro

Un vídeo que ha corrido por redes sociales ha provocado una gran indignación entre los tarifeños. En las imágenes, se puede ver una gran concentración de personas en la céntrica plaza de San Hiscio de Tarifa, muchas de las cuales se encuentran cantando y sin respetar las medidas de distanciamiento social para prevenir los contagios por coronavirus.

El Ayuntamiento de Tarifa ha confirmado a Europa Sur que estos hechos se produjeron sobre las 23:30 horas, cuando varias personas que se encontraban sentadas en la terraza de uno de los locales, de nacionalidad portuguesa, comenzaron a tocar sus instrumentos y provocaron un improvisado corrillo musical al que se unieron un elevado número de personas.

El concejal de Policía tarifeño, Francisco José Araujo, ha informado de que la central de la Policía Local recibió una llamada de aviso mientras se estaba produciendo este hecho, pero ha señalado que los agentes se demoraron en llegar porque estaban atendiendo un accidente de tráfico que se había producido minutos antes.

Cuando los agentes de la Policía Local llegaron a la Plaza San Hiscio, el corrillo ya se había disuelto, pero sí pudieron identificar a las personas que habían comenzado a tocar, que han recibido una multa por ruidos. En el marco de esa actuación se realizaron además varias amonestaciones a ciudadanos que no portaban las mascarillas de uso obligatorio. Todavía no se descarta emprender nuevas acciones y, según ha informado el Ayuntamiento de Tarifa, se está estudiando la posibilidad de imponer sanciones al establecimiento y a los identificados por no cumplir las normas de prevención frente al coronavirus.

El Ayuntamiento de Tarifa reitera la necesidad de conciliar el ocio nocturno con el derecho al descanso, y la preservación en todo momento de las medidas de seguridad higiénico-sanitarias establecidas en tiempo de pandemia. Además la Jefatura de la Policía Local está realizando gestiones encaminadas a depurar las responsabilidades que se puedan derivar de las imágenes recabadas sobre los hechos citados.

No fue la única intervención realizada por los agentes policiales en el marco de las molestias vecinales por ruidos y alteración del descanso. Desde la central de la Jefatura de la Policía Local se registraron más de una veintena de llamadas telefónicas en la misma línea. Algunas de estas intervenciones han llevado ya al traslado de denuncias concretas en urbanizaciones como La Tortuga.

A la par, agentes de la Jefatura atendían también una colisión de dos vehículos en la intersección entre las calles Braille y Jacinto Benavente. Uno de los conductores implicados daba positivo en los controles de alcoholemia.