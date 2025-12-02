Los vecinos de la urbanización La Tortuga estallan ante la entrada de aguas fecales en sus casas

Los vecinos de la urbanización La Tortuga, situada frente a la playa de Los Lances de Tarifa, han mostrado este martes su malestar por la entrada de aguas residuales mezcladas con lluvia en el recinto como consecuencia del desbordamiento del sistema de saneamiento municipal en el conocido tubo arco.

Los residentes achacan la situación a una intervención en los últimos meses en el tubo arco para reducir el vertido de las aguas residuales a la playa y para que únicamente desembocaran aguas de lluvia. Sin embargo, desde esta intervención, la red general se muestra incapaz de asumir el flujo de aguas que ahora emerge por las tapas del alcantarillado de la urbanización y los sumideros de las duchas.

En La Tortuga hay 72 viviendas, de las que 25 están en planta baja y a las que el agua de lluvia mezclada con residuales llega hasta las puertas. Algo que sucedió por primera vez el pasado mes de mayo y que ahora, en otoño, ha vuelto a producirse los días 6, 14, 15, 17 y 30 de noviembre.

"La solución pasa por hacer un gran tanque de tormentas donde se acumulen las aguas pluviales que caen en poco tiempo para que luego pasen a la depuradora poco a poco y se vayan canalizando a la red. Pero ese tanque de tormentas es muy costoso, varios millones de euros. Alguien tendrá que pagarlo porque el Ayuntamiento no puede y ahí estamos los vecinos con el consiguiente perjuicio para las viviendas, los residentes, el turismo y la imagen de Tarifa", explica uno de los propietarios afectados. Varios vecinos que habitan en las plantas bajas se han marchado temporalmente de sus viviendas por el hedor.

El Ayuntamiento pide ayuda a la Junta

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Tarifa urgió a la Junta de Andalucía a solucionar el histórico problema de los vertidos de aguas residuales en la playa de Los Lances. Para zanjar las recurrentes salidas de aguas negras al arenal, la zona costera del casco urbano necesita un tanque de tormentas, una estación de tratamiento y un emisario submarino que permitan desahogar la red y cuya construcción se encuentra pendiente por parte de la administración regional.

La salida de las aguas residuales a Los Lances tiene su origen en el diseño de la red de canalizaciones. Las aguas negras de Tarifa se concentran en un único punto, junto a la piscina cubierta del municipio, donde también se encuentra una estación de bombeo que las canaliza ladera arriba hacia la depuradora -que se ubica fuera del núcleo urbano- para su tratamiento antes de volver, una vez tratadas, al mar.

En marzo, la Delegación Territorial de Agua indicó a este periódico que el procedimiento administrativo seguía su curso, pero sin plazos cerrados. La publicación en el BOJA de la aprobación técnica y el inicio de la información pública era “inminente”, y el portavoz de la Delegación apuntaba entonces que la ejecución del proyecto podría iniciarse en 2026, siempre que hubiera disponibilidad presupuestaria.