Verdemar denuncia otro episodio de vertidos fecales en Tarifa y alerta de un problema “endémico” sin respuesta administrativa

Alcantarilla colapsada con toallitas y aguas negras en el paseo marítimo de Los Lances, en Tarifa, este mes de noviembre.

Verdemar-Ecologistas en Acción ha vuelto a encender las alarmas en Tarifa. La organización ha denunciado ante la Consejería de Salud y Aguas de la Junta de Andalucía una nueva cadena de vertidos de aguas residuales por el desbordamiento del sistema de saneamiento municipal en el conocido tubo arco, situado junto a la piscina cubierta y a escasos metros de la playa de Los Lances.

Según detalla la entidad ecologista, los episodios se repitieron los días 6, 14, 15, 17 y 30 de noviembre de 2025, extendiendo nuevamente aguas fecales, toallitas higiénicas y otros residuos por zonas de uso público y áreas protegidas como el Parque Natural del Estrecho y la marina de Tarifa.

Verdemar sostiene que la acumulación de lodos, aguas negras y desechos en la zona constituye “una amenaza seria” para la biodiversidad marina y terrestre, además de un riesgo sanitario para los residentes y visitantes. También alertan de posibles afecciones gastrointestinales, dérmicas y respiratorias, especialmente en periodos de lluvias, cuando el sistema de saneamiento vuelve a colapsar.

La organización señala que ni las administraciones locales ni la autonómica ni los órganos judiciales han logrado frenar un problema que —asegura— se repite desde hace años.

Un charco de aguas fecales en una urbanización de la playa de Los Lances, en Tarifa. / Verdemar Ecologistas en Acción

Un problema que se arrastra desde hace tiempo

Los vertidos en el tubo arco no son nuevos. Tal como publicó Europa Sur el pasado marzo, la salida del aliviadero de pluviales, muy próxima a la playa, mostraba ya entonces restos de aguas contaminadas tras los temporales de comienzos de 2025. En aquel momento, el mal olor, los mosquitos y la acumulación de residuos tomaron buena parte de Los Lances, aunque la playa no fue balizada ni acotada.

El origen está en el diseño de la red municipal: todas las aguas residuales de Tarifa confluyen en un único punto, donde la estación de bombeo deriva los caudales hacia la depuradora. Cuando llueve con intensidad o se producen fallos en el sistema, el bombeo se desborda y parte de las aguas sin tratar se evacúan por el tubo arco.

Para Verdemar, Tarifa vive un crecimiento urbanístico “sin control”, que no ha venido acompañado de la modernización de las infraestructuras subterráneas. “Cada vez que llueve, el sistema no es capaz de gestionar el volumen de aguas residuales y acaba mezclando fecales con pluviales, que terminan vertiéndose en la playa y en el Parque Natural del Estrecho”, denuncian.

La organización advierte de que la situación se está convirtiendo en una “amenaza creciente” para la población local y para el turismo, principal motor económico del municipio.

Laguna de lodo y aguas pestilentes en el paseo marítimo de Los Lances, en Tarifa. / Verdemar Ecologistas en Acción

Una solución aún sin fecha

La Junta de Andalucía trabaja desde hace años en el proyecto que debería poner fin al problema: la construcción de un tanque de tormentas, la ampliación de la estación de bombeo y un emisario submarino para la adecuada dispersión de los vertidos autorizados.

También en marzo, la Delegación Territorial de Agua indicó a este periódico que el procedimiento administrativo seguía su curso, pero sin plazos cerrados. La publicación en el BOJA de la aprobación técnica y el inicio de la información pública era “inminente”, y el portavoz de la Delegación apuntaba entonces que la ejecución del proyecto podría iniciarse en 2026, siempre que hubiera disponibilidad presupuestaria.

Diez meses después, y con nuevos vertidos acumulados, Verdemar reclama este lunes, 1 de diciembre, explicaciones sobre el avance real del expediente y exige a la Junta “medidas urgentes”.

La organización pide una reparación integral del sistema de saneamiento, protocolos de monitorización del agua en tiempo real y recursos para descontaminar las áreas afectadas.

Además, solicita que las autoridades judiciales investiguen las responsabilidades políticas y administrativas derivadas de la falta de actuaciones efectivas.