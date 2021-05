El sector turístico de Tarifa se prepara para su primer fin de semana en varios meses sin cierre perimetral por provincias, tras el anuncio este miércoles por parte de la Junta de Andalucía de la relajación de las restricciones de movilidad. Los empresarios de alojamientos vacacionales y restaurantes han acogido la noticia como "agua de mayo" aunque con precaución, tras unos meses duros en los que muchos decidieron cerrar sus negocios a la espera de tiempos mejores.

La alegría se nota en la voz de los empresarios, como la de Ernesto González, de la Asociación Gastronómica de Tarifa y propietario del bar El Burgato: "Estamos muy motivados. Tenemos muchas esperanzas puestas en este fin de semana, en el que viene y en los siguientes. Nuestros amigos hoteleros nos han comentado que las reservas han aumentado una barbaridad, muchísimo. Evidentemente aún con un poco de recelo y de precaución, porque casi todos hemos tenido a alguien afectado por el Covid".

González se muestra muy optimista: "Estamos encantados. Yo abrí este jueves. He estado cuatro meses cerrado porque era más grande el coste que lo que podíamos ganar. Es como si estás en una sequía terrible y el hombre del tiempo anuncia que va a llover, pues te pones contento porque sabes que vas a recoger. Pensamos que las cosas van a venir muy bien, somos muy positivos y pensamos que vamos a estar llenos. Tarifa va a ser un pelotazo este fin de semana. Hay gente que ya llegó el jueves. Nuestra previsión es que estaremos llenos".

El hostelero afirma que ha sido un duro periodo el que han dejado atrás, pero mantiene un espíritu positivo: "Hay gente que han estado cerrados todos estos meses y otros que todavía no van a abrir, porque no se quieren arriesgar. Si las cosas van como deben ir, será una temporada muy buena y este mayo va a pasar de ser un mes penoso, a tener al menos los fines de semana garantizados, largos, de jueves a domingo o de viernes a lunes. La gente tiene ganas de salir y Tarifa tiene, por ubicación y entorno, las condiciones perfectas para quitarnos el estrés de estar tan encerrados".

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz, cree que la medida es buena, aunque pide prudencia: "Tenemos dos sensaciones diferentes. Por un lado, sabemos que la movilidad va a contribuir a la reactivación económica y es una ventana a lo que está por venir en verano. Por otro lado, pedimos responsabilidad y precaución. Nos genera un esfuerzo suplementario para el que creemos que estamos preparados. Los empresarios están preocupados y muy enfocados de cara al verano. Cada vez más negocios están abriendo, pero no debemos dar pasos atrás, afianzando las medidas y que no nos pase como en Navidad".

Francisco Ruiz, alcalde de Tarifa: "Se van a tomar medidas para evitar aglomeraciones"

Desde el Ayuntamiento se van a tomar medidas para evitar aglomeraciones: "Se va a tener un refuerzo del dispositivo de seguridad a partir de este fin de semana en zonas como el paseo marítimo y el casco histórico, así como zonas de segunda residencia, como Atlanterra. En las playas urbanas, al no contar con el servicio de playas hasta el 15 de junio, tendrá presencia Protección Civil. El principal objetivo es evitar las aglomeraciones. Para ello también se limitará el aparcamiento de vehículos en el casco histórico así como se controlará el acceso de los mismos", explica el regidor.

Luis Sotomayor, presidente de la Asociación de Empresarios de Tarifa, se muestra cauto ante la expectativa de un buen verano para el sector: "Eso es mucho hablar, viendo lo que hemos vivido durante este año y medio. Lo importante es que lleguemos vivos al verano y que éste no sea excesivamente malo. La hostelería lleva año y medio sobreviviendo y nos conformamos con mantener los puestos de trabajo y seguir con los negocios abiertos. Los últimos cuatro meses han sido espeluznantes. Ha sido una situación muy dura para las empresas y los empleados, que no tenían posibilidad de trabajar".

No obstante, el empresario no oculta su alegría por las medidas aperturistas de la Junta: "Parece que está empezando a llover y se está acabando la sequía, y lo vemos con mucha expectativa. Recibimos la apertura provincial con mucha expectación y mucha ilusión, no solo por lo que representa para el sector turístico sino porque parece ser que se ve el final del túnel, teniendo en cuenta el ritmo de vacunaciones".

Luis Sotomayor, presidente de la Asociación de Empresarios de Tarifa: "Parece que está empezando a llover y se acaba la sequía"

"Tarifa es un destino turístico y entre semana el pueblo estaba prácticamente muerto. Los fines de semana recibíamos el turismo del Campo de Gibraltar, que siempre es una alegría, pero faltaba gente de otros sitios o que tienen su segunda residencia en la zona, los jubilados de la Costa del Sol...", añade Sotomayor.

Diego Lobón, presidente interino de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Tarifa se muestra exultante cuando se le pregunta por la apertura de provincias: "¡Esto llega como agua de mayo!", repite por dos veces. "El sábado ya tenemos completo el hostal. La gente está reservando y está optimista", añade.

Lobón detalla las dificultades que han superado en las últimos meses: "Hemos tenido los negocios cerrados, pagando agua, luz, impuestos... y con una ayuda de 1.000 euros tampoco te soluciona nada. Se han salvado los negocios que han guardado dinero por lo que pudiera pasar. Hace falta que todo el mundo tenga cuidado y tenga cabeza, porque si nos vuelven a confinar, volveremos a perder todos los negocios que se están reactivando. No sé cuantos alojamientos turísticos habrá abiertos, pero muchos no. Algunos abrirán a finales de mayo, otros a principios de junio. Los negocios abiertos están bajo mínimos".

José Antonio Santos, representante de campings de Horeca en la provincia de Cádiz, se expresa en los mismos términos sobre la apertura provincial: "La recibimos como agua de mayo. Esperemos que la gente no se desmadre, porque tiene muchas ganas de salir. Ya el miércoles me empezaron a llamar preguntando por bungalows. La gente está llamando mucho. Aquí, si no están abiertas las provincias... Nosotros vivimos mucho del turismo de Sevilla y de Málaga. En Tarifa solo había tres campings abiertos y espero que ya puedan ir abriendo los demás. En la provincia hay muy pocos abiertos y esperamos que con el turismo de toda Andalucía se pueda mover la cosa".

"Los últimos meses han sido muy duros. La apertura viene muy bien y esperamos que vaya bien. Para el verano estamos recibiendo reservas, para agosto sobre todo. Veremos como vamos tirando este mayo y junio. Se echa mucho de menos el turismo extranjero, que es lo que nos mantiene desde octubre hasta mayo", añade.