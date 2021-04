La Junta de Andalucía ha anunciado este martes las medidas que estarán vigentes desde este jueves y al menos hasta el 9 de mayo, día que termina el estado de alarma. En el caso del Campo de Gibraltar, la principal novedad es la movilidad con otras provincias andaluzas, con la excepción de las localidades que tengan una alta incidencia de coronavirus, que serán cerrados perimetralmente.

El toque de queda no decae y los bares podrán estar abiertos hasta las 22:30 en todos las poblaciones independientemente del nivel de alerta del distrito y de la tasa (siempre que no sea más de mil con cese de la actividad no esencial). Ahora, en la Sierra hasta el jueves tenían que cerrar a las 20:30.

Estas son las medidas resumidas

Abrir la movilidad entre provincia s desde las 0 horas del jueves 29 de abril.

s desde las 0 horas del jueves 29 de abril. Mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma , en la que sólo se podrá entrar o salir con causa justificada.

, en la que sólo se podrá entrar o salir con causa justificada. Mantener el toque de queda entre las 23 y las 6 horas.

y las 6 horas. Permitir actividad comercial , hostelería y restauración hasta las 22.30 horas (Los bares, restaurantes y cafeterías no podrán admitir nuevos clientes desde esa hora, pero podrán permitir la estancia de los clientes que ya estuvieran dentro hasta las 23 horas. Los clientes tendrán que saber que a las 23 horas deben estar en sus domicilios).

(Los bares, restaurantes y cafeterías no podrán admitir nuevos clientes desde esa hora, pero podrán permitir la estancia de los clientes que ya estuvieran dentro hasta las 23 horas. Los clientes tendrán que saber que a las 23 horas deben estar en sus domicilios). Mesas de seis en el exterior y de cuatro en el interior de establecimientos de hostelería.

de establecimientos de hostelería. Cierre perimetral de municipios de más de 5.000 habitantes con incidencia acumulada a 14 días de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

de municipios de más de 5.000 habitantes con incidencia acumulada a 14 días de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Cierre perimetral y d e actividad no esencial de municipios en más de 5.000 habitantes con incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

de municipios en más de 5.000 habitantes con incidencia acumulada a 14 días de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El riesgo en los municipios de menos de 5.000 habitantes será evaluado de manera individualizada, pudiéndose exceptuar en ellos las medidas de los puntos 6 y 7.

Alargar unos minutos en los bares si es cerca de casa

La Junta ha anunciado además que los clientes podrán alargar unos minutos la estancia en los bares que podrán estar abiertos hasta las once. No se podrá admitir nuevos clientes desde las 22:30, pero podrán alargar sus estancia hasta poco antes del toque de queda, si les da tiempo llegar a sus domicilios a las once.

Aunque pueda parece una incongruencia se ha hecho así teniendo en cuenta que puede haber clientes que residan junto a los restaurantes a otros que tengan que desplazarse lejos, apuntan. "De ahí que sea el cliente el que tiene que gestionar el tiempo para cumplir el toque de queda, ya que el regreso de un restaurante, obviamente, no es excepción para incumplir el toque de queda", han explicado desde la Junta.