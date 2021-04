Andalucía abre la movilidad entre provincias y rebaja las restricciones de horarios frente al coronavirus

Los andaluces podrán moverse entre provincias a partir del 29 de abril después del cierre decretado el 15 de enero. Lo ha anunciado Juanma Moreno, que ha comparecido en San Telmo para detallar la rebaja en las restricciones contra la pandemia de Covid-19. "La cuarta ola está siendo mucho más suave", ha explicado el jefe del Ejecutivo para justificar la iniciativa, que va aparejada a la apertura de la hostelería y la actividad no esencial hasta las 22:30 en toda la comunidad, aunque los clientes podrán estar en las terrazas hasta las 23:00.

Se mantiene, no obstante, el cierre perimetral de la comunidad, así como el toque de queda entre las 23:00 y las 06:00. También se mantiene el cierre de los municipios con una tasas superior a los 500 contagios por 100.000 habitantes, aunque los horarios serán iguales en todo el territorio. Donde la tasa sea superior a los 1.000 casos, habrá cierre perimetral y clausura de actividad no esencial. Estas medidas estarán vigentes hasta el 9 de mayo, ya que "no sabemos qué medidas podremos tomar" cuando acabe el estado de alarma.

"Por delante de todo está proteger las vidas humanas", ha insistido Moreno, que también ha recordado que Andalucía es "líder" en el proceso de inmunización, lo que también permite rebajar estas limitaciones vigentes hasta ahora. El 68,7% de los mayores de 60 años, según ha desvelado el presidente, han recibido ya un pinchazo. Este dato también avala la apertura, ya que se trata del grupo de edad que más ha sufrido esta pandemia.

La apertura se confirma varios días después de que se hiciera viral un vídeo del presidente Juanma Moreno en un bar de Sevilla en el que adelantaba el levantamiento de las restricciones si la evolución de la pandemia en Andalucía era positiva. Lo cierto es que en los últimos días lo ha sido, ya que la cuarta ola lleva ya ocho días en descenso desde que alcanzó su pico.

Lo hizo el 19 de abril, cuando se alcanzó la incidencia de 264 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Desde entonces la tasa ha caído un 10% hasta los 237 casos de los que informa el IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) en este martes. La reducción es significativa, pero mucho más lenta que en la tercera ola.

El pico posterior a las navidades fue mucho más pronunciado, así que las medidas para atajarlo fueron más expeditivas y permitieron reducir la incidencia un 23% en los 8 días posteriores al culmen. El hecho diferencial que ha permitido que esta ola se parezca más a una marea alta está en el creciente porcentaje de personas vacunadas y también en las diferencias que hay entre una fiesta como la Navidad, asociada a las reuniones en el interior de viviendas, y la Semana Santa.