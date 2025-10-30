Nuevos Aires Tarifa acusa al PSOE de “dar la espalda” al problema del alga asiática y anuncia una querella por delito ecológico

Un manto de algas cubre la playa de Los Lances, en Tarifa.

El grupo municipal Nuevos Aires/100x100 Unidos Tarifa ha acusado al Partido Socialista de “desinterés” e “irresponsabilidad institucional” ante la crisis provocada por el alga invasora asiática (Rugulopteryx okamurae), tras su voto en contra durante la reciente Proposición No de Ley (PNL) debatida en el Parlamento andaluz.

Según el grupo tarifeño, la portavoz socialista, Celia Poblador, se escudó en que la gestión del problema corresponde a las comunidades autónomas y ayuntamientos, “evadiendo la responsabilidad y la financiación del Gobierno central”, lo que, a juicio de la formación, deja a los municipios costeros y a los pescadores “completamente desamparados”.

“La actitud del PSOE es incomprensible y una afrenta directa a los tarifeños y a todo el litoral afectado”, ha declarado el portavoz de Nuevos Aires/100x100 Unidos Tarifa, Jorge Benítez. “Mientras el alga asiática amenaza con convertirse en una catástrofe medioambiental a nivel nacional, superior incluso a la tragedia del Prestige, el PSOE vota no a la única vía viable para mitigar sus efectos: convertir el problema en una oportunidad”.

La proposición no de ley fue aprobada con 20 votos a favor, pero el PSOE votó en contra con quince, una postura que para el grupo municipal evidencia “la inacción y el desamparo” de las zonas costeras.

“Cinismo político e irresponsabilidad institucional”

Nuevos Aires/100x100 Unidos Tarifa reprocha además a la portavoz socialista haber mezclado en su intervención la gestión del alga con “la delicadísima cuestión de los cribados de cáncer de mama”.

El grupo califica esas palabras como “una falta de respeto a las familias afectadas” y “una burla a la desesperación de los pescadores”, al considerar que el PSOE “usa la salud pública y la catástrofe ecológica como munición partidista”.

El grupo municipal Nuevos Aires denuncia el abandono del Gobierno central ante una invasión que amenaza el litoral andaluz y anuncia acciones legales contra la ministra de Transición Ecológica

En el mismo debate, Poblador afirmó que la proliferación del alga asiática es “independiente de la gestión y reparto de la cuota de atún rojo”, lo que Nuevos Aires considera una “bofetada al sector pesquero local”.

“El alga es el problema coyuntural, pero la cuota del atún rojo es el problema estructural que estrangula a las cofradías”, sostiene el grupo. “Desvincular ambos temas demuestra que el Gobierno central no tiene intención de ofrecer soluciones integrales ni de aliviar la presión económica sobre la flota”.

“Una catástrofe de dimensiones nacionales”

El PSOE, según subraya el comunicado, justifica su postura citando el Real Decreto 630/2013, que regula el catálogo de especies exóticas invasoras, y las estrategias de control aprobadas en 2022. Pero para Nuevos Aires/100x100 Unidos Tarifa, estas medidas son “claramente insuficientes” ante un problema que, aseguran, “ya está arrasando el litoral”.

El grupo recuerda las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la dana que afectó a la Comunidad Valenciana —“si necesitan ayuda, pídanla”— y lanza un mensaje directo al Ejecutivo: “Desde Tarifa y desde el resto de municipios afectados se la pedimos: dejen de mirar a otro lado y ayuden”.

Propuesta de acción y vía judicial

La formación tarifeña considera que la “inacción deliberada del Gobierno” podría tener consecuencias penales. Por ello, propone dos medidas inmediatas:

Declarar zona catastrófica el litoral afectado por la invasión del alga asiática. Preparar una querella criminal por presunto delito ecológico y prevaricación contra la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y otros responsables ministeriales.

“No vamos a tolerar que la salud de nuestro mar y la supervivencia de nuestras familias se conviertan en moneda de cambio política. Si el Gobierno no cumple con su deber, lo forzaremos a hacerlo en los tribunales”, concluye el comunicado.