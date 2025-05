FRS/DFDS dejará de operar el domingo la ruta marítima Tarifa-Tánger Ville 25 años después: Baleària arranca el jueves

Tarifa/FRS Iberia Maroc / DFDS ha anunciado que este domingo 4 de mayo de 2025 será su último día de operaciones en la ruta marítima Tarifa-Tánger Ville. A partir del 5 de mayo, la compañía dejará de operar esta conexión tras 25 años de servicio en la línea, que desde el jueves realizará la naviera Baleària.

La adjudicación del servicio a Baleària fue acordada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) el pasado 2 de diciembre y a principios de abril el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desbloqueó la concesión tras rechazar la adopción de medidas cautelares, solicitadas por la danesa DFDS.

Durante este período, FERS ha facilitado el viaje de más de 16 millones de pasajeros en esta ruta, estableciéndose como un enlace clave entre ambas orillas del Estrecho, transformando la forma de viajar entre España y Marruecos al introducir el primer servicio regular de fast ferry en esta ruta, y ofreciendo la conexión marítima más rápida entre Europa y África.

FRS Iberia Maroc / DFDS ha agradecido "profundamente a los ciudadanos y las autoridades de Tánger y Tarifa por su apoyo y confianza, así como a todos los clientes que han utilizado este servicio durante el último cuarto de siglo".

La compañía continuará operando sus rutas entre Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta con normalidad, "reafirmando su compromiso con la conectividad marítima en el Estrecho de Gibraltar".

"DFDS mantiene una visión a largo plazo para la región, manteniendo la calidad del servicio y explorando nuevas oportunidades para el futuro", afirma en un comunicado en el que especifica que los clientes que tengan billetes para la ruta Tarifa-Tánger Ville pueden contactar con el Centro de Atención al Cliente en el +34 956 68 18 30 (España) o +212 539 94 26 12 (Marruecos), visitar frs.es, o ponerse en contacto con su agencia de viajes o Agencia de Viajes Online para obtener asistencia.

Relacionado El TSJA desbloquea la concesión a Baleària de la ruta entre Tarifa y la ciudad de Tánger

Baleària realizó este mes de abril con éxito las pruebas de atraque del Avemar Dos en el Puerto de Tarifa como antes lo había hecho en Tánger. La naviera realizará inicialmente cuatro servicios diarios desde cada puerto, que se incrementarán progresivamente con el avance de la temporada estival, con salidas desde primera hora de la mañana y hasta la noche.

El Avemar Dos, con una eslora de 82 metros, puede transportar hasta 900 personas y alcanzar una velocidad de 34 nudos. Además, ha sido renovado recientemente para ofrecer mayor confort a los pasajeros y cuenta con diferentes acomodaciones de butaca, servicios de bar-cafetería, zona infantil, acomodación para mascotas y tienda de regalos, entre otros.

Baleària y DFDS, junto a Sercomisa, abrieron en febrero de 2024 un duro pulso por hacerse con la conexión entre las dos orillas del estrecho de Gibraltar. La compañía española propiedad de Adolfo Utor llevaba muchos años tras la concesión, con la que logró hacerse tras cuatro intentos previos fallidos.

Baleària adelantó el pasado 18 de noviembre su victoria en la adjudicación tras la apertura de las ofertas económicas y la valoración de las técnicas llevadas a cabo tres días antes, si bien la comisión técnica de la APBA no había concluido aún su valoración de las propuestas y, por tanto, el consejo de administración no había aprobado la adjudicación. Este anuncio desató la ira de su competidora, que la acusó de haber presentado una oferta "claramente temeraria, fundamentada en proyecciones irreales y tráficos mínimos ficticios que evidentemente no pueden alcanzarse".

Baleària afirmó que había presentado al concurso la oferta "más sostenible e innovadora", con una inversión de 135 millones de euros en la construcción de dos ferris rápidos eléctricos con cero emisiones y capacidad para 800 pasajeros, la electrificación de los puertos y el sistema de recarga de las baterías. La construcción de estos dos catamaranes eléctricos se lleva a cabo en Astilleros Armon de Gijón y se prolongará dos años y medio.

Cada barco tendrá una potencia eléctrica de 16 MW, gracias a cuatro propulsores eléctricos alimentados por baterías, cuya capacidad de 11.500 kWh les permitirán realizar toda la travesía (18 millas) con propulsión eléctrica y sin emisiones. Cada barco contará también con cuatro generadores de apoyo de combustión diésel, con una capacidad total de 11.200 kW, para posibles contingencias.