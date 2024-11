Guerra abierta entre las navieras Baleària y FRS/DFDS por la línea marítima verde entre Tarifa y Tánger Ciudad antes del Mundial 2030

Tarifa/El concurso abierto el pasado mes de febrero por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para la explotación de la línea marítima intercontinental entre Tarifa y Tánger Ciudad ha abierto una guerra en el Estrecho entre dos de las navieras que aspìran a hacerse con él: Baleària y FRS Iberia Maroc / DFDS.

Baleària hace décadas que quiere incorporarse al puerto tarifeño, donde opera FRS, y entiende que ahora es el momento por las previsiones de un aumento del tráfico de pasajeros durante la Operación Paso del Estrecho en los próximos años, pero sobre con vistas a 2030, cuando se celebra en España y Marruecos el Mundial de fútbol.

comunicó este lunes que se ha situado como la naviera ganadora de la adjudicación tras la apertura de las ofertas económicas y la valoración de las técnicas el pasado viernes, aunque la comisión técnica de la APBA no ha concluido su valoración de las propuestas y, por tanto, el consejo de administración no ha aprobado la adjudicación. FRS Iberia Maroc / DFDS arremetió contra su competidora, a la que acusó de haber presentado una oferta "claramente temeraria, fundamentada en proyecciones irreales y tráficos mínimos ficticios que evidentemente no pueden alcanzarse".

Baleària afirmó que ha presentado al concurso la oferta "más sostenible e innovadora" con una inversión de 135 millones de euros en la construcción de dos fast ferries eléctricos con cero emisiones y capacidad para 800 pasajeros, la electrificación de los puertos y el sistema de recarga de las baterías. La construcción de estos dos catamaranes eléctricos se realizará en Astilleros Armon de Gijón y tendrá una duración de dos años y medio.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, consideró que “Baleària ha presentado el proyecto más sostenible y tecnológicamente más avanzado de los tres que han concurrido al concurso”, y afirma que es una buena noticia para España y Marruecos y también para la naviera que, tras casi 20 años de aspirar a operar y modernizar esta ruta, consigue ganar con una potente solución y oferta económica.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) dio cuenta el viernes del resultado numérico de las ofertas técnicas y de explotación para la adjudicación del atraque número 3 del puerto de Tarifa y dio a conocer las ofertas económicas y de compromiso de tráfico para todo el periodo de la concesión, que tienen una puntuación matemática y automática, "circunstancia que permite realizar el cálculo ganador", dijo Baleària.

De los tres apartados en los que se divide el concurso, Baleària ha vencido en los dos que tienen criterios objetivos (el técnico y el económico) y en el apartado basado en criterios subjetivos (explotación) la naviera ha tenido una puntuación ligeramente más baja que las dos otras compañías presentadas. La oferta económica presentada es, además, la más ventajosa para la APBA.

Imagen aérea del Puerto de Tarifa. / E.S.

Adolfo Utor señala que “a la espera de la confirmación oficial, podemos concluir que Baleària ha sido la clara vencedora del concurso: una naviera española con dos barcos eléctricos de construcción española”. Utor también manifiesta que “la fuerza comercial y tecnológica exhibida por Baleària generará mayor riqueza al territorio y favorecerá un incremento de la actividad económica y cultural tanto en Andalucía como en Tánger”.

RS Iberia Maroc / DFDS entiende que Baleària, al haberse "autoproclamado ganadora del concurso a pesar de que el procedimiento de adjudicación no ha concluido formalmente", comete "una falta de respeto tanto hacia la autoridad portuaria encargada de supervisar el proceso como hacia los trabajadores potencialmente afectados, quienes merecen que este concurso se resuelva de manera transparente y ajustada a derecho".

"Asimismo, observamos con inquietud que ciertos elementos presentados por la naviera que se autoproclama ganadora, como el supuesto suministro de electricidad en Marruecos para operar un barco de propulsión eléctrica, carecen de sustento técnico y coordinación básica realista. No consta que se haya consultado a la autoridad portuaria de Tánger Ville, a pesar de que su participación es esencial para garantizar la infraestructura y el suministro energético necesarios", continúa.

La naviera manifiesta que "esta falta de coordinación evidencia la naturaleza inconsistente del proyecto, que parece más orientado a obtener puntos en la evaluación técnica que a su implementación real".

FRS Iberia Maroc / DFDS recuerda que ha obtenido la mayor puntuación en la propuesta técnica, "siendo la única participante que ha respetado íntegramente los términos del pliego y presentado un plan de tráficos mínimos realistas y viables". "Este enfoque refleja un compromiso con el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales, alineado con los objetivos del puerto y en defensa de la legalidad vigente", añade.

Según la Regla 19 del pliego de condiciones, apostilla FRS Iberia Maroc / DFDS, "el incumplimiento de los tráficos mínimos comprometidos durante dos años consecutivos puede ser causa de caducidad de la concesión, lo que pone en riesgo la estabilidad operativa del puerto".

"Sin embargo, las promesas de tráficos mínimos de esta naviera (Baleària) parecen basarse en estimaciones fantasiosas, cuyo incumplimiento es previsible desde el inicio. Proviene de la creencia de que ‘si entro, será imposible que me echen’", apostilla FRS Iberia Maroc / DFDS, que exhorta a la APBA a "revisar la puntuación técnica asignada a propuestas basadas en proyectos inviables o sin respaldo técnico suficiente, sobre todo aquellos proyectos que no hayan sido explícitamente aprobados por las autoridades competentes en Marruecos". También a "garantizar que la adjudicación se realice conforme a las exigencias del pliego, evaluando únicamente ofertas que sean viables tanto técnica como operativamente" y a "asegurar que el proceso sea transparente, imparcial y ajustado a los estándares de integridad exigidos por la normativa europea y nacional".

"Confiamos en que las autoridades competentes adoptarán las decisiones necesarias para adjudicar este concurso a una naviera que haya cumplido estrictamente las condiciones del pliego, presentando tráficos mínimos alcanzables y demostrado su viabilidad técnica y operativa en ambas orillas. Reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades en aras de un proceso justo y defendible ante cualquier instancia judicial o administrativa, nacional o europea", concluyó.