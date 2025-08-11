Ocio
Qué hacer en el Campo de Gibraltar del 11 al 17 de agosto
Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ

11 de agosto 2025 - 20:17

Efectivos del Plan Infoca trabajan desde poco antes de las 14:00 de este lunes en un nuevo incendio forestal declarado en el término municipal de Tarifa. El fuego avanza hacia la urbanización Atlanterra, donde las autoridades desalojan viviendas de forma preventiva y cortan los accesos a la misma.

1/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
2/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
3/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
4/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
5/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
6/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
7/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
8/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
9/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
10/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
11/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
12/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
13/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
14/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
15/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
16/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
17/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
18/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
19/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
20/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
21/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
22/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
23/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ
24/24 Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa / VANESSA PÉREZ

