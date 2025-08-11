Las fotos del incendio forestal en la Sierra de la Plata de Tarifa

Efectivos del Plan Infoca trabajan desde poco antes de las 14:00 de este lunes en un nuevo incendio forestal declarado en el término municipal de Tarifa. El fuego avanza hacia la urbanización Atlanterra, donde las autoridades desalojan viviendas de forma preventiva y cortan los accesos a la misma.