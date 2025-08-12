Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa

Ya se empiezan a apreciar las duras imágenes y las consecuencias de la evolución del incendio forestal de Atlanterra, donde el incendio estuvo al límite de las viviendas de la urbanización. Las viviendas se escaparon de las llamas por poco, gracias a las labores del Plan Infoca, los medios aéreos y los muros del perímetro de las propiedades que funcionaron a modo de cortafuegos entre el monte y las casas.
1/40Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa/VANESSA PÉREZ
