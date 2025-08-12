Ocio
Qué hacer hoy martes en el Campo de Gibraltar: 12 de agosto
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ

Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa

Galería gráfica

Los efectos del incendio forestal de Tarifa: viviendas en Atlanterra, a punto de quemarse

Vanessa Pérez

Tarifa, 12 de agosto 2025 - 15:16

Ya se empiezan a apreciar las duras imágenes y las consecuencias de la evolución del incendio forestal de Atlanterra, donde el incendio estuvo al límite de las viviendas de la urbanización. Las viviendas se escaparon de las llamas por poco, gracias a las labores del Plan Infoca, los medios aéreos y los muros del perímetro de las propiedades que funcionaron a modo de cortafuegos entre el monte y las casas.

Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
1/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
2/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
3/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
4/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
5/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
6/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
7/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
8/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
9/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
10/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
11/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
12/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
13/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
14/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
15/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
16/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
17/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
18/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
19/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
20/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
21/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
22/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
23/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
24/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
25/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
26/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
27/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
28/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
29/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
30/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
31/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
32/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
33/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
34/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
35/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
36/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
37/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
38/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
39/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ
Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa
40/40 Las fotos de los efectos del incendio forestal en la Sierra de la Plata y Atlanterra, en Tarifa / VANESSA PÉREZ

También te puede interesar

Lo último

stats