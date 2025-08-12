Los efectos del incendio forestal de Tarifa: viviendas en Atlanterra, a punto de quemarse

Ya se empiezan a apreciar las duras imágenes y las consecuencias de la evolución del incendio forestal de Atlanterra, donde el incendio estuvo al límite de las viviendas de la urbanización. Las viviendas se escaparon de las llamas por poco, gracias a las labores del Plan Infoca, los medios aéreos y los muros del perímetro de las propiedades que funcionaron a modo de cortafuegos entre el monte y las casas.

Como se puede apreciar en el vídeo, el monte ha quedado completamente arrasado por las llamas, no así las viviendas inmediatas, que afortunadamente solo presentan daños estéticos y/o superficiales teniendo en cuenta la magnitud del incendio, aún activo en otros puntos.

El fuego se declaró en torno a las 14:00 de este lunes y, en cuestión de minutos, avanzó impulsado por rachas de viento de levante que llegaron a los 50 kilómetros por hora, duplicando las previsiones. "En una hora, el incendio corrió a una velocidad impensable", reconoció el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. El objetivo prioritario fue claro desde el principio: impedir que las llamas alcanzaran las zonas habitadas de Atlanterra y la playa de Los Alemanes, hacia donde se dirigía el fuego.

Plataforma de emergencias

La Agencia de Emergencias de Andalucía ofrece información durante las 24 horas del día los 365 días del año de los incendios en la región, tanto a través de las cuentas oficiales de Infoca y 112 en redes sociales como a través del botón ‘incendios forestales en tiempo real’ que está incluido en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/) que permite filtrar los incendios según su estatus: activo, estabilizado, controlado o extinguido, cada uno con un color específico, así como por provincias o en el conjunto de Andalucía. El visor, también ofrece la información sobre los medios desplegados y un contador sobre el número total de incendios en Andalucía durante el año en curso. La Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía reúne en un único sitio toda la información de interés sobre las emergencias gestionadas en la comunidad autónoma, además de consejos de autoprotección o información meteorológica, entre otros datos de interés.