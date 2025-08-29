Facua Cádiz respalda a 'La Trattoria de Tarifa' tras las amenazas por su pizza solidaria en apoyo a Palestina

Facua Cádiz ha mostrado públicamente este viernes su apoyo al restaurante La Trattoria de Tarifa después de que sus responsables denunciaran haber recibido insultos y amenazas por incluir en su carta una pizza solidaria con la que reclaman el fin del genocidio en Palestina. La asociación de consumidores ha aplaudido la decisión del establecimiento, que además ha anunciado que donará los beneficios de este plato a la ONG Médicos Sin Fronteras.

El producto, bautizado como Stop Genocide, se ha convertido en símbolo de denuncia y solidaridad en la localidad tarifeña, pero también en foco de controversia. Según explicaron los responsables del local, un grupo de comensales reaccionó con hostilidad al conocer la existencia de la pizza en la carta, lo que derivó en insultos y amenazas al personal.

Facua Cádiz ha querido respaldar públicamente al restaurante y ha subrayado que “ningún estamento de nuestra sociedad debe permanecer impasible ante el genocidio que sufre el pueblo palestino”. La organización ha felicitado a los propietarios de La Trattoria y a otros pequeños y medianos comercios que, en distintos puntos de España, están utilizando sus negocios para denunciar los crímenes contra la humanidad en Gaza.

La asociación recuerda que forma parte de la plataforma Cádiz con Palestina, integrada por organizaciones humanitarias, sociales, políticas y sindicales, y ha animado a la ciudadanía a sumarse a este tipo de iniciativas en favor de la paz y de la ayuda humanitaria.

Un conflicto con repercusión internacional

El caso de La Trattoria de Tarifa ha saltado al primer plano mediático después de que se conociera que entre las personas que se sintieron ofendidas por la iniciativa estaba la familia del exfutbolista Luis Fernández, nacido en Tarifa en 1959 y considerado uno de los nombres propios del fútbol europeo. Fernández, casado con la judía Audrey Attia y entrenador de la selección de Israel en 2010, se convirtió en protagonista involuntario cuando la polémica llegó a medios especializados en la comunidad judía.

Según publicó el portal Enfoque Judío, una familia judía que cenaba en el restaurante abandonó el local al leer la carta y, en el momento de salir, habría recibido insultos como “sionistas de mierda”. Entre los comensales estaba un menor, lo que intensificó la indignación en los grupos comunitarios de WhatsApp en los que se difundió lo ocurrido. La familia de Fernández participó en esa cadena de mensajes, generando una ola de protestas que acabó por dar proyección internacional al asunto.