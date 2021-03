Las escuelas de kitesurf de Tarifa reclaman que se persiga a la competencia ilegal

La Asociación de escuelas de kitesurf de Tarifa (Asekita) ha denunciado ante el Ayuntamiento de la localidad la competencia desleal por parte de escuelas ilegales o no reguladas, al carecer de la documentación requerida por el Consistorio para llevar a cabo la actividad.

En una reunión mantenida el pasado 25 de febrero entre Asekita, el concejal de playas, Francisco José Araujo, y el personal técnico del Consistorio, los responsables municipales señalaron que están trabajando para obtener la lista de autorizaciones anuales antes del periodo estival para proceder a sancionar de manera contundente a todas aquellas escuelas de kitesurf que se encuentren sin licencia.

El listado de escuelas autorizadas será facilitado públicamente para facilitar la denuncia a las autoridades. Así mismo, se quieren llevar a cabo campañas de comunicación hacia los clientes para que conozcan los riesgos que existe al contratar servicios no legales.

En la reunión también se trató la zonificación entre escuelas y bañistas. Cada año existen multitud de problemas debido a que o no existe señalización o esta no es lo suficientemente clara para las personas no familiarizadas con el tema marítimo. Desde el Ayuntamiento se trabajará con Asekita para que la señalización se coloque en los lugares más adecuados y con el diseño más eficiente. Además, el Consistorio solicitará a las escuelas que informen a sus clientes de las zonas donde pueden practicar kitesurf.

Por último, se trató el tema de la obligatoriedad de las escuelas tarifeñas de pertenecer a la Federación Andaluza de Vela (FAV), con su correspondiente cuota anual e inscripción de dos monitores homologados, para poder obtener cada año la autorización de actividad en la playa. Asekita considera que la documentación que aportan a la FAV es exactamente la misma que la solicitada por Consejería de Turismo por ser empresa de Turismo Activo y que además el propio Ayuntamiento solicita y verifica cada año.

Según entiende Asekita, la imposición de desarrollar una actividad de turismo activo de forma federada es irregular y única en Tarifa y que lejos de suponer una mejora en estos tres últimos años, ha supuesto la pérdida de competitividad como destino turístico de kitesurf por la bajada de nivel idiomático de los instructores y la de experiencia con respecto a los instructores extranjeros. Tampoco el pago obligado de las cuotas a la FAV ha revertido en la promoción del deporte en el municipio.

El Consistorio por su parte señaló que aun siendo así, necesitaban que una organización independiente verificara el material y las instalaciones anualmente. A este respecto, el Ayuntamiento señaló que no pueden ser otras escuelas del mismo sector y competencia directa las que verifiquen las instalaciones y el material. Como medida el Ayuntamiento tratará el tema con la FAV y considerará otras entidades acreditadas para la homologación anual.