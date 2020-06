Francisco Ruiz recibe para la entrevista en un Ayuntamiento de Tarifa prácticamente vacío, como lo ha estado durante los tres meses que dura ya el estado de alarma. Las mascarillas, el gel hidroalcohólico en la puerta y la distancia entre las personas son las otras señales de la era Covid. Tras las fotografías de rigor (esas sí sin mascarilla, pero con distancia), el alcalde explica que se está empezando a retomar la actividad presencial, iniciando el camino a la nueva normalidad.

–¿Cómo se han vivido estos tres meses en el Ayuntamiento de Tarifa?

–Hemos vivido momentos muy complicados, con cambios día a día, casi minuto a minuto, en las órdenes y normativas. Han sido días de mucho trabajo, mucha coordinación entre las diferentes áreas. Ahora estamos funcionando relativamente bien, en la fase de reincorporación de los trabajadores y viendo cómo va evolucionando la desescalada. En Tarifa desgraciadamente hemos registrado cinco fallecimientos por coronavirus, lo cual es una tragedia.

–La gestión de los servicios sociales habrá sido de las más complicadas por el aumento de la demanda.

–Afortunadamente tenemos unos servicios sociales muy habituados a situaciones complejas. Con la llegada de personas a través del Estrecho hace dos veranos tuvimos que organizar un movimiento de voluntariado coordinado por servicios sociales. Eso nos ha servido de experiencia y ahora hemos usado ese canal de comunicación entre sociedad civil, las asociaciones de acción social y los servicios sociales. Lo hemos amparado bajo una figura, Universo solidario, que está funcionando muy bien. Ahora, en la modificación presupuestaria que hemos hecho para paliar la situación generada por la Covid, hemos incorporado 200.000 euros más de presupuesto para cualquier petición de asistencia que pueda llegar.

–¿A qué se dedica ese Universo solidario?

–Está coordinando la atención a personas en su casa, el acompañamiento, el catering para personas vulnerables, también con los niños en familias vulnerables. Se está trabajando con el Banco de Alimentos, con productos que distribuye Protección Civil, y con organizaciones como Cruz Roja, Tarifeños Solidarios, Madre Coraje. Tarifa tiene una identidad solidaria muy potente. Ya habíamos tenido antes una respuesta formidable del pueblo a nivel solidario y en estas circunstancias lo ha vuelto a hacer.

–El Ayuntamiento está trabajando en planes de reactivación turística y comercial. ¿Qué medidas incluyen?

–Tenemos un plan de apoyo al comercio local, que es el que nos ha permitido quedarnos en casa, no tener que desplazarnos lejos de nuestros hogares a comprar. Ya teníamos una deuda pendiente con el comercio de cercanía y ahora hemos impulsado este plan de apoyo en el que habrá medidas de fidelización de clientes, formación para nuevas formas de comercio. En cuanto al plan de dinamización pretende impulsar toda la actividad, pero fundamentalmente la turística, que es el principal motor económico del municipio.

–¿Cómo lo hará?

–En lugar de suspender nuestro calendario de eventos los hemos trasladado en la medida de lo posible a finales de año. Hace tiempo que venimos trabajando en la desestacionalización del turismo y queremos potenciarla desarrollando actividades hasta noviembre y diciembre. Eventos deportivos, culturales, con los que atraer a personas a nuestro municipio. Además, en Tarifa tenemos muchas actividades que permiten el distanciamiento social, que pueden hacerse de forma individual, al aire libre. Kitesurf, windsurf, avistamiento de aves y cetáceos. Creemos que Tarifa tiene muy buenas condiciones para reactivar su economía y reactivarla pronto.

–El momento más fuerte de actividad para Tarifa empieza ahora. ¿Eso atenuará el impacto de la crisis?

–Evidentemente esta ha afectado y va a afectar al municipio y sobre todo el sector turístico, que tiene que ponerse en marcha y tiene cierta incertidumbre sobre cómo va a poder encajar las necesarias medidas de seguridad sanitaria con su actividad. Pero es un sector muy dinámico, innova continuamente en su desarrollo y va a hacerlo de nuevo.

–También están preparando un plan de empleo. ¿En qué consiste?

–Hace tres semanas presentamos a todos los sectores nuestras medidas ante la crisis provocada por el Covid, con un fondo para paliar sus consecuencias de 1,7 millones de euros. En él teníamos 600.000 euros para ayudas directas, que se han modificado para destinarlas a un plan de empleo. Es cierto que los ayuntamientos no tienen competencias en empleo, pero creemos que la situación es tan extraordinaria que debemos entrar ahí, porque hay muchas personas en Tarifa que ya deberían estar trabajando y como consecuencia del Covid no lo están haciendo y otras que han perdido su empleo. La situación lo exige.

–¿Lo permite el plan de ajuste?

–Creemos que con los diferentes ajustes que vamos a hacer en el presupuesto no vamos a incumplir el plan porque hay muchas actividades que no vamos a poder desarrollar, como ferias o algunas inversiones que queríamos hacer este año pero que por el alargamiento de los plazos no vamos a llegar a tiempo a la licitación. Es complejo y requiere mucha coordinación, va a requerir también mucha comprensión de los ciudadanos, porque a lo mejor habíamos comprometido inversiones en algún lugar y este año no se van a poder hacer. Hemos diferenciado entre lo urgente y lo importante y ahora lo urgente es paliar las consecuencias de la Covid.

–Muchos municipios se están replanteando su modelo de futuro. ¿Es el caso de Tarifa y su dependencia del turismo?

–Nosotros ahora mismo estamos planteando la revisión del plan general, es uno de los objetivos principales de este mandato. Esa revisión te permite tener una perspectiva de modelo de municipio, decidir qué queremos hacer siempre con un modelo participativo. En materia urbanística abogamos por un municipio más concentrado, menos disperso. Vemos como nos llaman inversores que nos dicen que siguen apostando por Tarifa, con proyectos como el de Metrovacesa o el hotel del campo de fútbol, que sigue generando mucho interés. También queremos generar más suelo industrial que permita una diversificación de nuestros sectores productivos, estamos pensando en terciarios y de transformación. Tienen que ser acordes al municipio, como por ejemplo la confección de material para kitesurf, o la transformación de productos marroquíes y su transporte a otros lugares. Para ello, aparte del suelo industrial necesitamos infraestructuras, el desdoble de la 340 y el acceso directo al Puerto.