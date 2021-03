El calentamiento global, detrás de la muerte de miles de peces en Tarifa

La costa de Tarifa registró el pasado domingo un curioso fenómeno que supuso la muerte de miles de pequeños peces plateados, que quedaron varados en la orilla pese a que su hábitat natural está en las profundidades del Estrecho. Puede parecer que huían de algún depredador y es verdad que detrás del suceso hay un asesino, pero mucho más peligroso que un atún o un pequeño escualo: el calentamiento global.

Fue testigo de ellos el buceador y fotógrafo marino Manuel Martínez Chacón, socio del Club de Buceo Cies-Algeciras. Cuando se disponía a realizar una inmersión se encontró con la extraña escena y la fotografió. Miles de peces, un banco del conocido como anchoa de fondo (Maurolicus muelleri), había alcanzado la costa en masa. En la orilla, habían dejado un manto plateado del que emergían miles de ejemplares que saltaban hacia la superficie del agua.

Aunque en un primer momento pudiera parecer que huían de algún depredador, parece poco probable que sea así. Según explica el catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, José Carlos García Gómez, se trata de un pez que normalmente vive a más de 300 metros de profundidad y migra verticalmente durante la noche para capturar zooplancton. En estos últimos días han salido varados miles de ejemplares de eufásidos, el conocido como kril, un pequeño crustáceo, parecido al camarón que es el principal alimento de muchas especies. También de la anchoa de fondo.

Parece más bien que el varamiento de los peces obedece al fenómeno conocido como surgencia (upwellings), que consiste en el ascenso de masas profundas de agua fría, desde la zona abisal del océano hacia la superficie en las zonas de la plataforma continental, en este caso al litoral.

A este fenómeno también se le llama afloramiento o emersión. Las aguas superficiales adquieren una temperatura similar a las de la profundidad de donde proceden y que contrasta enormemente con la temperatura atmosférica en las latitudes correspondientes. "Con el calentamiento global se están dando muchas situaciones anormales de upwellings en el mundo. Los océanos están reajustando el excesivo calor que reciben", subraya García Gómez.

Esta subida de aguas profundas arrastran hacia la superficie nutrientes que incluyen nitrato y fosfato, producto de la materia en descomposición y muerta hundida en el suelo. Estos a su vez son utilizados por el fitoplancton, la base del alimento de muchas especies de peces, aves y mamíferos. "Parece que los océanos están reajustando el excesivo calor y una posible expresión de ello es el cambio en la dinámica y direccionalidad de corriente, con inclusión de las verticales. En definitiva, creo que estos animales han sido arrastrados desde zonas profundas por upwellings", incide García Gómez.

De modo que detrás de la muerte de estos miles de peces plateados está la misma razón por la que los científicos registran cada vez más avistamientos de ejemplares de ballena jorobada en la zona del Estrecho, cuando realmente era muy inusual verla en el Mediterráneo. Según los investigadores Jose Carlos García-Gómez, Espada Ruíz y Olaya-Ponzone, autores del artículo científico Humpback whale in the bay of Algeciras and a mini-review of this species in the Mediterranean, publicado en la prestigiosa revista Regional Studies in Marine Science, no hay dudas de que esta especie ha empezado a cruzar el Estrecho de Gibraltar en busca de alimento. En los últimos años se han producido cambios tanto en las condiciones climáticas como en la temperatura del mar, propiciando, por ejemplo, florecimientos de krill ártico en el Estrecho de Gibraltar como los que se viven en estos días.

El pasado mes de octubre de 2020 se registró un varamiento de sardinas en La Línea similar al de este domingo en Tarifa.