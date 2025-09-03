Andalucía sigue en “alto riesgo” de incendios y aplaza la recuperación de los parajes quemados en Tarifa

Andalucía continúa en “alto riesgo” de incendios forestales. Así lo ha advertido este martes la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, durante una visita al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) en Algeciras. La responsable autonómica insistió en que los trabajos de recuperación en los parajes de Tarifa arrasados por las llamas deberán esperar a que termine oficialmente el periodo de peligro, que se prolonga durante todo el mes de septiembre.

Los incendios declarados los días 5 y 11 de agosto en las zonas de La Peña y la Sierra de la Plata calcinaron alrededor de 600 metros cuadrados de superficie, en un verano especialmente duro para la localidad tarifeña. “Llegará el momento de hacer la evaluación y que los técnicos empiecen a trabajar en lo que ha sucedido en Tarifa, pero aún no estamos ahí”, señaló García.

La consejera recalcó que, a diferencia de otras comunidades donde ya han bajado las temperaturas y han llegado las lluvias, Andalucía afronta septiembre con calor elevado y una humedad muy baja, condiciones que mantienen la alerta activa. “No podemos hablar ahora mismo de nada más que de seguir siendo conscientes de que seguimos en un alto riesgo”, advirtió, pidiendo a la población máxima precaución.

El aviso llega apenas una semana después de que el Consejo de Ministros declarase Tarifa como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil —la antigua “zona catastrófica”—. El alcalde, José Antonio Santos, celebró la decisión porque permitirá a los damnificados acogerse a ayudas públicas, reducciones fiscales y actuaciones extraordinarias de recuperación. “Lo más urgente es que las ayudas lleguen lo antes posible”, insistió, recordando que aún hay familias con viviendas dañadas, coches calcinados y problemas en el suministro de agua. Aunque parece que ese subsidio tendrá que esperar.

Los incendios de este verano han dejado en Tarifa un impacto ambiental y económico que va más allá de las hectáreas quemadas: afectan al campo, a la hostelería y a zonas turísticas clave. Mientras la Junta centra sus esfuerzos en prevenir nuevos fuegos durante un septiembre que puede ser “complicado”, vecinos y Ayuntamiento aguardan que las medidas de recuperación y apoyo económico se activen sin más demora.