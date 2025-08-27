El alcalde de Tarifa celebra la declaración de zona catastrófica y reclama que las ayudas lleguen “lo antes posible”

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, ha valorado de forma positiva que el Consejo de Ministros aprobara este martes, 26 de agosto, la declaración de su localidad como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil —la antigua “zona catastrófica”— tras los incendios del 5 y el 11 de agosto. Una medida que, en palabras del regidor, ha caído “como agua de mayo” y que abre la vía para que los damnificados puedan acogerse a ayudas públicas, reducciones fiscales y actuaciones extraordinarias de recuperación.

En declaraciones a Europa Press, Santos ha subrayado que lo más urgente es que “las ayudas lleguen lo antes posible” porque muchos vecinos sufren aún las consecuencias directas de los incendios. Entre ellas, coches calcinados, viviendas dañadas a las que no han podido regresar, e incluso cortes de suministro de agua. “Desde el Ayuntamiento hemos hecho lo que hemos podido, pero sabemos que no es una competencia municipal ni disponíamos de presupuesto para atender una catástrofe de esta magnitud”, señaló.

El alcalde insistió también en que el Gobierno incluya en el listado de emergencias el incendio registrado en junio en la zona de Facinas, provocado por un aerogenerador, que afectó a pastos ganaderos. “Los incendios de este verano han sido muy perjudiciales para Tarifa, han hecho mucho daño en zonas con numerosos alojamientos turísticos y viviendas”, recalcó, al tiempo que advirtió de los efectos medioambientales y económicos sobre el campo y la hostelería local.

Una comarca castigada por el fuego

La declaración de zona catastrófica se extiende también a Algeciras, donde el fuego del 11 de julio en Botafuegos obligó a desalojar a 45 familias, cortar la línea ferroviaria y suspender el suministro eléctrico. En Tarifa, la situación fue especialmente grave: el 5 de agosto, un incendio en Torre de la Peña calcinó 283 hectáreas y obligó a evacuar a 1.500 personas, y apenas seis días después, otro fuego en la Sierra de la Plata arrasó 300 hectáreas en la zona de Atlanterra y forzó la salida de más de 2.000 vecinos y turistas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que esta declaración “no contiene ayudas concretas” de forma automática, pero sí activa el marco legal que permite a los damnificados iniciar los trámites. Según la Ley de Protección Civil, los afectados podrán optar a indemnizaciones por daños personales, enseres y viviendas, así como reducciones fiscales y bonificaciones en cotizaciones sociales. También se contemplan apoyos a explotaciones agrarias y actuaciones de emergencia en infraestructuras.

Peticiones de más medios

En Algeciras, el alcalde José Ignacio Landaluce también celebró la decisión del Ejecutivo y ofreció asistencia municipal a los vecinos para tramitar las solicitudes. No obstante, volvió a reclamar más recursos para el Campo de Gibraltar, como la recuperación del helicóptero Kamov en la base de La Almoraima, cuya capacidad —recordó— era muy superior al actual Bell 412.

La declaración aprobada este martes afecta a 16 comunidades autónomas —todas salvo el País Vasco— y abarca un total de 118 episodios de emergencia, 113 incendios forestales y cinco episodios de lluvias torrenciales. Marlaska lo calificó como “una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años”.