Tarifa y Algeciras, declaradas zonas catastróficas tras los incendios forestales del verano de 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes declarar a Algeciras y Tarifa como zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil —la antigua figura de “zona catastrófica”— tras los incendios forestales registrados en julio y agosto en el Campo de Gibraltar. La medida permitirá a los damnificados tramitar ayudas públicas, acceder a beneficios fiscales y beneficiarse de actuaciones extraordinarias para la recuperación de las áreas dañadas.

En Algeciras, el fuego del 11 de julio en el paraje de Botafuegos arrasó varias hectáreas y obligó a desalojar a 45 familias, cortar la línea ferroviaria y suspender el suministro eléctrico. En Tarifa, agosto fue especialmente duro: el incendio del 5 de agosto en Torre de la Peña calcinó unas 283 hectáreas y forzó la evacuación de 1.500 personas, mientras que el del 11 de agosto en la Sierra de la Plata, que afectó de lleno a la urbanización de Atlanterra, arrasó otras 300 hectáreas y obligó a sacar de sus casas y alojamientos turísticos a más de 2.000 personas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que la declaración “no contiene ayudas concretas”, pero abre el mecanismo legal para que los ministerios competentes dicten las órdenes y resoluciones necesarias. “Lo importante es que los afectados puedan iniciar cuanto antes los trámites para recuperar cierta normalidad”, subrayó. Las solicitudes deberán presentarlas los vecinos de forma particular.

¿Qué supone esta declaración?

La Ley de Protección Civil prevé que los afectados puedan optar a indemnizaciones por daños personales, viviendas y enseres, además de reducciones fiscales y bonificaciones en cotizaciones. En casos de mayor gravedad, las compensaciones pueden alcanzar hasta 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad y entre 2.500 y 15.000 euros por daños materiales. También se contemplan medidas de apoyo a explotaciones agrarias y contratos de emergencia para acelerar la recuperación de infraestructuras.

Reacciones en la comarca

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), confirmó la declaración y aseguró que el Ayuntamiento prestará asistencia a los vecinos en la tramitación de las ayudas. Recordó que el incendio se originó en una cuneta de la carretera CA-9028 y criticó que otros fuegos recientes en zonas como Las Pantallas o el Cortijo de la Hoya no recibieran en su momento el mismo reconocimiento. Además, reclamó al Gobierno central más medios para combatir los incendios en el Campo de Gibraltar, en particular el regreso del helicóptero Kamov a la base de La Almoraima, en Castellar de la Frontera: “Su capacidad era muy superior al actual Bell 412, que apenas transporta un tercio de agua y no puede operar con climatología adversa”.

En Tarifa, el alcalde José Antonio Santos (PP) también celebró la decisión del Ejecutivo y mostró su satisfacción por la apertura de este procedimiento que permitirá a vecinos y empresarios de la localidad empezar a acogerse a las ayudas.

Emergencias en todo el país

La declaración de zonas afectadas por emergencias de protección civil se ha extendido a 16 de las 17 comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco. En total, el Gobierno ha contabilizado 118 episodios de emergencia este verano —113 grandes incendios forestales y cinco episodios de lluvias torrenciales—, en lo que Marlaska ha calificado como “una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años”.