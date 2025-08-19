El alcalde de Tarifa reconoce las pérdidas para los negocios más cercanos a las zonas quemadas en agosto

Tarifa, uno de los principales destinos turísticos del Campo de Gibraltar, ha sufrido en los primeros quince días de agosto dos incendios de gran magnitud que obligaron a desalojar a más de 3.500 personas, entre vecinos y turistas, en zonas próximas a las playas de Valdevaqueros y Atlanterra.

El alcalde del municipio, José Santos, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que la temporada estival se ha visto condicionada por estos sucesos. "La actividad ha ido bien, pero no lo bien que se deseaba por los inconvenientes y las incidencias que hemos tenido con estos fuegos en las dos zonas más turísticas", ha afirmado en declaraciones efectuadas una semana después del inicio del fuego de la Sierra de la Plata. Europa Sur intentó recabar su valoración a finales de la semana pasada sin obtener una respuesta.

Santos asegura que actualmente la localidad vive una situación de "normalidad" propia de estas fechas, con una "ocupación alta y una ciudad a full de gente". "El verano ha seguido y la gente sigue viniendo", ha señalado sobre la evolución turística en la segunda mitad del mes.

Aunque aún no se pueden cuantificar las pérdidas económicas, el regidor ha avanzado que los establecimientos más próximos a los incendios han sido los más perjudicados. "Algunas pérdidas ha habido, pero creo que fueron un par de días o tres, y luego el tema se ha ido estabilizando", ha indicado, subrayando que en el núcleo urbano de Tarifa el daño apenas ha tenido repercusión.

Los incendios han calcinado unas 600 hectáreas, según las primeras estimaciones, afectando especialmente a parajes de La Peña y Sierra de la Plata. El alcalde ha enfatizado la “rápida actuación” del dispositivo del Plan Infoca, Bomberos y fuerzas de seguridad, que en el segundo fuego lograron frenar el avance de las llamas hacia las urbanizaciones de Atlanterra, evitando así daños materiales.

Los empresarios de la zona, explicó Santos, le han trasladado que “todas sus reservas han llegado sin ningún problema” y que la actividad funciona “con normalidad”. No obstante, apuntó un cambio en la tendencia del turismo: estancias más cortas, de cinco a diez días frente a las tradicionales de 15, lo que repercute en el gasto en restaurantes y comercios.

El regidor ha aprovechado para reclamar nuevamente a las administraciones una mejora de las conexiones por carretera, especialmente en la N-340, que cada año registra varios accidentes mortales, y en la entrada al puerto de Tarifa, clave en la Operación Paso del Estrecho. En este sentido, recordó que el Mundial de Fútbol de 2030, organizado entre España, Marruecos y Portugal, aumentará el flujo de pasajeros en el puerto tarifeño, por lo que será necesario reforzar las infraestructuras.