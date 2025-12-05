Accidente en la N-340: una violenta colisión entre dos coches deja tres heridos en Tarifa

Un bombero en uno de los coches accidentados.

Tres personas resultaron heridas este viernes en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 70 de la N-340, en el término municipal de Tarifa. El siniestro se produjo tras una colisión frontolateral entre dos turismos: en uno viajaban dos varones y en el otro una mujer.

A consecuencia del impacto, uno de los ocupantes quedó atrapado en el interior del vehículo. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, pertenecientes al parque de Tarifa, llevaron a cabo las labores de excarcelación, logrando liberar al herido tras emplear herramientas de corte y separación.

Los bomberos, en uno de los coches accidentados. / C.P.B.C.

Los tres implicados —los dos varones y la mujer— sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladados en dos ambulancias por los servicios sanitarios.

Para la intervención, el Consorcio movilizó a cinco bomberos y tres vehículos: un vehículo de rescate ligero (S-38), una autobomba urbana ligera (P-45) y un vehículo de mando (M-57).

En el operativo también colaboraron otros servicios de emergencia, garantizando una actuación rápida y coordinada en un tramo especialmente transitado de la N-340.