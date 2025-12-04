Descansar y planificar bien, hidratarse y evitar distracciones al volante, claves para conducir en el puente de la Constitución y la Inmaculada

Millones de españoles llevarán a cabo desplazamientos largos en coche entre este próximo viernes y el lunes 8 de diciembre con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada. Antes del viaje es fundamental la planificación, ajustando los horarios del viaje para evitar en lo posible las horas punta, así como los momentos complicados de luz, como el atardecer, ya que un reflejo inoportuno del sol puede reducir la visibilidad lo suficiente para que no podamos ver a otro vehículo adelantándonos, en el carril donde vamos a incorporarnos o a alguna persona que circule por un paso de peatones. Además, hay que revisar previamente el estado del vehículo, especialmente los sistemas de seguridad como cinturones, sillas para niños, que estén acorde a la normativa vigente por peso y edad. En el caso de llevar mascotas, estas deben viajar de forma segura tanto para ellas como para el resto de los ocupantes.

La doctora Lourdes Álvarez, coordinadora de la Unidad de Tráfico en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Hospital Quirónsalud Marbella, aconseja “planificar la ruta, con descansos cada dos horas si el viaje es más largo y localizar áreas de descanso posibles”. Del mismo modo, señala la importancia de “valorar la medicación que tomamos, ya que algunos fármacos pueden provocar somnolencia” porque “algo que parece inocuo, como un jarabe para la tos, tan típico en estas fechas, puede también producirnos sueño y reducir nuestra capacidad de reacción”.

Álvarez apunta también que durante el viaje “es muy importante ir descansados, hidratados, con todas las medidas de seguridad y evitando distracciones”.

De este modo, recuerda que “no se debe comer o beber durante la conducción, siendo lo correcto parar para tomar un descanso si es necesario y evitar comidas copiosas”. Además, considera “muy importante” mencionar que “actualmente la principal causa de distracción y accidente es el uso del móvil, tanto para hablar como para usar sistemas de mensajería instantánea o incluso la búsqueda de direcciones en el navegador”.

En caso de accidente, las lesiones más frecuentes, según señala la especialista, “suelen afectar al raquis, desde el cuello hasta la zona lumbar, pero también hay casos que son más complejos con diferentes lesiones como fracturas, heridas e incluso daños neurológicos”.

En caso de resultar afectado en un accidente, la especialista recomienda “acudir a Urgencias en las primeras 72 horas para valorar si existe alguna lesión que requiera de pruebas, exámenes o incluso un ingreso”. Resalta, además, que “después de la urgencia es fundamental acudir a una unidad con los médicos especialistas indicados que valoren a los lesionados y les brinden todos los tratamientos necesarios desde rehabilitación a otras posibles tratamientos o estudios”.

“En las Unidades de Tráfico contamos con un equipo multidisciplinar formado por médicos rehabilitadores, traumatólogos, fisioterapeutas y todos los especialistas que puedan ser necesarios, así como los estudios y pruebas complementarias que podamos necesitar. Además, los fisioterapeutas de este tipo de unidades tienen una dilatada experiencia en lesiones relacionadas con accidentes de tráfico”, comenta Álvarez, que recuerda que la unidad presta servicio durante las 24 horas al día y los 365 días del año.