Dos heridos graves en la autovía Jerez-Los Barrios: un coche se sale de la vía e impacta contra un cartel

La autovía Jerez-Los Barrios ha registrado este viernes un violento accidente de tráfico cuando un turismo se salió de la vía e impactó contra un poste de señalización en el kilómetro 28.

A la llegada de los servicios de emergencia, los dos ocupantes del vehículo se encontraban fuera del mismo, ambos con heridas de consideración. Los bomberos del parque de Medina colaboraron con el personal sanitario en la estabilización de los heridos y en su traslado a la ambulancia para ser evacuados a un centro hospitalario.

Bomberos y sanitarios atienden a los heridos. / C.P.B.C.

Para atender el incidente, los Bomberos movilizaron tres vehículos: una autobomba rural pesada (R-20), un vehículo de rescate ligero (S-20) y un vehículo de mando (M-54), con un total de cinco efectivos. La Guardia Civil colaboró en la regulación del tráfico y en la elaboración del atestado del accidente.

Las autoridades reiteran la necesidad de extremar la precaución al volante, especialmente en tramos con alta siniestralidad y durante las primeras horas de la mañana.