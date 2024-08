Chorizada, concursos de sevillanas y grandes actuaciones colman esta Feria

Martes 6

21:00 Copa de Bienvenida en la Plaza de las Constituciones, ofrecida por la Delegación de Fiestas del Ilustre Ayuntamiento de San Roque a cargo de Venenciador.

21:30 En la Plaza de las Constituciones, Coronación de las Reinas y Damas de honor de la Feria. Reina INFANTIL Adelina Stefanía y Reina JUVENIL Natacha Vega.

Pregón oficial de la Feria Real a cargo de María Domínguez "Mariquita León". Actuación de Raquelita La Torbe.

Finalizará el acto con Actuación de CANELITA.

Miércoles 7

21:30h. Cabalgata de la Feria Real de San Roque.

Dará comienzo en la Avenida Carlos Pacheco y finalizará en la Avenida del Ejército.

Finalizada la cabalgata, las Reinas y sus Cortes, junto a las autoridades, procederán al encendido del Alumbrado de la Feria Real 2024.

A continuación apertura de las Casetas del recinto Ferial e inauguración de la Caseta Municipal con actuación de la Orquesta Cat Forever.

Jueves 8

10:00 a 14:00 h. Fiesta Infantil con animación, juegos, atracciones..., en la Alameda Alfonso XI.

Entre las 10:00 y las 11:00, la fiesta será sin ruido

23:00h. Apertura de la Caseta Municipal, que estará amenizada por nuestra orquesta.

00:30 h. Actuación musical de Compás Flamenco.

Continúa la noche con la orquesta.

Día sin ruido 20.00 a 22.00 h.

Plano Feria de San Roque

Viernes 9

20:30h. Cena de la Tercera edad, en la Caseta Municipal, con el patrocinio de la

FUNDACIÓN CEPSA. Inscripciones en el Dpto. de Asuntos Sociales y Centro de Día. Amenizada por actuación musical de "Paqui Lara".

23:00h. Apertura de la Caseta Municipal. Con actuación musical de nuestra orquesta.

00:00h Actuación musical de Sara de "Las Chuches".

Continúa la noche con la orquesta.

Día sin ruido 20.00 a 22.00 h.

Sábado 10

14:00h. Comida de las Mujeres en la Caseta Municipal, organizada por la Asociación de Mujeres “Carmen Bru”.

Hasta las 19:00h. Paseo a Caballo en el Recinto Ferial.

19:00h. Extraordinaria Corrida de toros, de la ganadería de Toros de Albarreal para los espadas Daniel Luque, David Galván y Joaquín Galdós.

23:00h. Apertura de la Caseta Municipal, que estará amenizada por nuestra orquesta.

00:00 h. Actuación musical de "Enkalomaos".

Domingo 11

13:00h. Ruta del Tapeo. Organizado por las Asociaciones Caballistas La Polaina.

Itinerario.- Salida 12.00h desde local de la Polaina (Plaza de toros) C/ Los Sargentos con parada Bar La Ermita, Av. Pavia 19, Camino del Almendral, C/ Río Pino, C/ Eucaliptus, C/ Higuera, C/ Olivo hacia Recinto Ferial con final en Caseta La Juntera.

Desde las 13:00h. Apertura de Casetas del Domingo Rociero.

Chorizada de la Peña del Toro del Aguardiente, frente a la caseta municipal.

Concurso 40 x Sevillanas, de la Asoc. C. Flamenca Vanessa Orrán.

14:00h. Actuaciones en Caseta Municipal, Degustación de paella popular para todos los asistentes, amenizada con actuaciones: "Las Zarzanas" y "Eva Nápoles"

23:00h. Apertura de la Caseta Municipal con orquesta.

00:00h. Desde la Alameda Alfonso XI Gran espectáculo de Fuegos Artificiales.

Lunes 12

07:00h. Un chupinazo dará aviso de la suelta del Toro del Aguardiente. El animal sera conducido hasta la Plaza de Toros por los miembros de la Peña Cultural Taurina “ Toro del Aguardiente”, que sera la encargada del encierro.

Jueves 15

FESTIVIDAD DE LA PATRONA SANTA MARÍA LA CORONADA

19:30h. Festividad de la Asunción de Nuestra Señora y Solemnidad de Santa María La Coronada, función solemne y posterior salida procesional por las calles de nuestra ciudad.