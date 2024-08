“Estamos orgullosos de nuestra gente y de su implicación”

La Feria Real de San Roque está a punto de comenzar. El regidor del municipio explica a este periódico algunas de sus impresiones con respecto a las esperadas festividades que se llevan a cabo este año.

–¿Cómo están yendo los preparativos de esta Feria?

–Como ocurre todos los años, la Feria Real y el resto de las ferias del municipio se preparan con mucha antelación. La Delegación de Fiestas y Tradiciones, con mi compañera María del Mar Collado al frente, trabaja codo con codo con el resto de departamentos municipales y con las comisiones de fiestas para que todo salga conforme a lo programado. Pero en respuesta a lo que me plantea, los aspectos fundamentales de la Feria Real ya están cerrados, por lo que ya se han realizado o se están finalizando los trabajos necesarios desde Obras y Servicios y Jardinería; Policía Local y Protección Civil se han coordinado con Guardia Civil para todo lo referente a seguridad; Asuntos Sociales ha puesto en marcha todo lo relativo a la cena de mayores y a las entradas de los toros para personas jubiladas; y, obviamente, Fiestas ha cerrado con caseteros, feriantes y empresa taurina las distintas cuestiones de su ámbito. Aparte de otros muchos aspectos que sería muy largo de detallar.

–¿Qué novedades presenta con respecto a otros años?

–Se podría decir que la Feria Real sigue la pauta de años anteriores pero con un plus. Así, por ejemplo, en esta edición hay más actuaciones musicales en la caseta municipal. Yo creo que la principal novedad está en la preferia, ya que Juventud ha programado un concierto de rumbas para el sábado 3, y desde Participación Ciudadana y Comercio se ha preparado un Domingo de Farolillos en la Plaza.

–San Roque es el municipio con más Ferias de la comarca. ¿Por qué considera importante que se mantengan todas?

–Comprendo que, para alguien de fuera de San Roque, resulte extraño que un municipio que no llega a los 35.000 habitantes cuente con, entre ferias y veladas, un total de ocho fiestas, a las que podríamos añadir también las actividades por la Virgen del Carmen de Guadarranque. Pero se trata de dar respuesta a una realidad, la de un municipio conformado por nueve pueblos, cada uno con su idiosincracia. Resulta algo complejo de coordinar, pero es así y así nos gusta.

–¿Cómo se involucra el pueblo de San Roque en sus fiestas locales?

–Al máximo. Y se nota desde sus preámbulos, con la gran participación en actividades como la elección de los cortejos de honor, no sólo de la Feria Real, sino del resto de las ferias del municipio. Luego, en la gran colaboración por parte de comisiones de fiestas y colectivos ciudadanos. En el caso de la Feria Real, podría citar a la Asociación de Mujeres Progresistas Carmen Brú, que organiza el Día de la Mujer. O a la Asociación Cultural Taurina del Toro del Aguardiente, con la chorizada del Domingo Rociero y la suelta del toro el lunes. O la Asociación Caballista La Polaina, con la ruta de tapeo a caballo. O las asociaciones de baile flamenco de Vanessa Orrán y del Fandango de Punta y Tacón, con su participación en el Domingo Rociero y en el día de la Patrona. En fin, estamos orgullosos de nuestra gente y de su implicación.

–¿Qué grado de participación tienen los visitantes y turistas?

–Lo primero de todo, hay que decir que la Feria Real es el momento que eligen cada año para volver a su pueblo muchas y muchos sanroqueños repartidos por España y por el resto del mundo. Además de la satisfacción para familiares y amigos, su presencia enriquece aún más nuestra feria. También son muchos los visitantes del resto de la comarca y de pueblos vecinos que se pasan algún día por nuestra feria, que tiene fama merecida de ser acogedora. Y, en cuanto a los turistas, yo creo que salen sorprendidos gratamente por el gran ambiente que se encuentran.

–¿Qué es lo que más disfruta de su Feria?

–El reencuentro con amigos y familiares que hace tiempo que no he visto. Me encanta compartir una charla con ellos, ponernos al día y disfrutar de momentos agradables todos juntos. Antes, cuando mis hijos eran pequeños, me gustaba mucho verles disfrutar de los cacharritos, pero ahora ya han crecido y van por libre.

–¿Algún mensaje al pueblo de San Roque?

–Que disfrute al máximo de su Feria Real, una feria que se celebra en San Roque ciudad pero que es para todo el municipio. Son días de reencuentros, de pasarlo bien y de olvidar las preocupaciones. A todos y a todas les deseo mucha felicidad y que guarden un gran recuerdo de esta feria durante muchos años.