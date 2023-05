Nora Cazorla y Daniel Márquez, dos chisparreros con mucha de ilusión

Nora Cazorla Trujillo tendrá este año el honor de ser la reina infantil de la Feria y Romería de Castellar de la Frontera, una distinción que está a punto de recibir y para la que no estará sola. Junto a ella, se coronará el alcalde infantil, un cargo que en esta ocasión ha recaído en Daniel Márquez Rodríguez.

Nora, de 9 años de edad y la mediana de dos hermanos, Javier y Borja, lleva desde tiempo soñando con la llegada de este día tan especial y así lo confiesa: “De la fiesta me gusta todo, las casetas, el ambiente, los cacharritos… pero lo que más me gusta de este año es la coronación”. La joven chisparrera, que tiene madera de artista, hace manualidades, canta y baila, adora su pueblo y sus vecinos. “Lo que más me gusta de mi pueblo son lo bonitas que están sus calles y su gente”, para la que tiene un mensaje en estas fechas tan señaladas: “Qué os lo paséis muy bien en la Feria y Romería de Castellar de la Frontera”.

Por su parte, Daniel, de 8 años de edad, y con una hermana, Emma, es un gran amante del fútbol, deporte que practica con éxito en el C. D. San Bernardo, pero también tiene tiempo para otro tipo de aficiones. “Me encanta conocer sitios con mi familia y pasar tiempo con mis amigos, también el verano para ir a la playa”. De Castellar, reconoce que le gusta todo, en especial “la Plaza Andalucía y la Barriada de la Almoraima, que es donde vivo”. El alcalde infantil se despide con un deseo para todos sus vecinos, tanto mayores como pequeños, “que disfruten mucho de su feria, como lo voy a hacer yo”.

La nueva reina infantil y el alcalde infantil estarán acompañados y apoyados en todo momento por su corte, formada por niños y niñas que afrontan este momento con similar ilusión. Todos, sin duda, pasarán unos días inolvidables.