“El pregón será con mis palabras, humilde, modesto y desde el corazón”

El empresario José Luis Lara tendrá el honor de dar el pistoletazo de salida a la Feria Real de Algeciras 2023 como pregonero de las fiestas. Consciente de lo que supone para con los vecinos de la ciudad, recibe el momento con nervios pero emocionado. Una oportunidad que dejó escapar pero que ahora acepta con la ilusión de un niño.

–¿Cómo se viven las horas previas a ese gran día?

–Con mucha responsabilidad. Ser el pregonero de tu tierra y encima de una feria como la de Algeciras, que es una de las más importantes, es una responsabilidad. También con ganas de que pase porque los nervios se van acrecentando. Muchas personas me paran por la calle y me aconsejan.

–¿Qué consejos le han impactado más?

–Más que consejos, lo que más me ha preocupado es que muchos amigos tienen una expectativa muy alta. Yo voy a hacer un pregón con mis palabras. Algunos se han ofrecido a ayudarme pero yo lo haré con mi forma de hablar. Me han aconsejado que esté tranquilo, pero cuando llegue el momento seguiré poniéndome nervioso. También me han dicho que lo disfrute, porque, a veces, por el momento no te das cuenta.

–¿Cuál fue su reacción cuando recibió la llamada?

–Me llamó el alcalde para decírmelo. Ya me lo habían ofrecido en otra ocasión, pero no me veía capacitado entonces. Me lo pidió este año y lo asumí con mucha ilusión y responsabilidad. Es la fiesta más importante de los algecireños. Este año me vi más capacitado y tenía más ilusión por hacerlo.

–¿Cómo será el pregón?

–Será corto, con alguna sorpresa basada en el flamenco. Con mis palabras, humilde y modesto. Soy parco en palabras, pero será desde el corazón. La Feria es mi fiesta preferida.

–¿Qué mensaje le gustaría transmitir?

–Positividad. Que vendamos la feria que tenemos, que es la mejor del mundo. Los tiempos que hemos vivido nos tienen que servir para darle más importancia a estas cosas, disfrutarlas y pasar tiempo con los amigos. Una feria sin flamenco ni toros no tiene mucho sentido. Son dos cosas que van unidas a la feria.

–¿Qué recuerdos tiene de la feria? ¿Qué tiene de especial para usted?

–Desde pequeño siempre he vivido la feria con ilusión. Mi familia ha sido feriante. Me acuerdo de cómo la vivía y he visto la evolución que ha tenido.

–¿Cuál es su momento favorito de la feria?

–La feria para mí son colores, lunares. Son abrazos y amigos. El reencuentro con muchas personas que por nuestro día a día no nos vemos. Yo he vivido la feria de muchas formas durante los años. Como empresario taurino, es muy dura. También viví un año que Paco de Lucía encendió las luces. Casi todas las formas me encantan.