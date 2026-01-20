Ven a Ceuta y ahorra 95 euros en tu viaje con ‘Ceuta Emociona’
La Costa. Ciudad Autónoma de Ceuta.
La ciudad autónoma ofrece un programa completo de promociones turísticas para atraer visitantes durante todo el año con importantes descuentos. Te mostramos la guía definitiva para aprovecharlas.
El programa 'Ceuta Emociona' consiste en la concesión de ayudas directas a las agencias de viaje de Ceuta para la comercialización de paquetes turísticos que incluyen transporte marítimo, alojamiento y descuentos en restauración, contribuyendo a estimular la llegada de visitantes y el consumo en el sector turístico. Esta iniciativa se materializa mediante unos talonarios descuentos disponibles para los visitantes a la ciudad.
Con “Ceuta emociona” podrás conseguir un ahorro total de hasta 95 € en tu viaje. Obtendrás descuentos exclusivos en transporte, restauración, y hasta en 3 noches de alojamiento.
El programa se ha reactivado en enero de 2026. Pueden consultar todo en www.turismodeceuta.com o en el teléfono 856 200 560.
Paso 1
Elige dónde quieres dormir. Ceuta posee una oferta hotelera variada para que elijas el establecimiento que mejor se ajuste a tus gustos. Desde hoteles modernos en el centro hasta alojamientos rurales en plena naturaleza. Los descuentos serán los siguientes:
1ª noche: descuento de 10 € por persona
2ª noche: descuento de 15 € por persona
3ª noche: descuento de 25 € por persona
Los establecimientos acogidos a esta promoción son:
-Complejo Rural Miguel de Luque: El máximo confort en un enclave único gracias a un gran entorno rural, en el que podrán gozar de un periodo de máxima desconexión.
-Hércules Boutique Hotel: Alojamiento en el centro comercial y turístico de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Atención personalizada con un estilo y carácter propio.
- Hotel Ceuta Puerta de África: La mejor opción para descubrir y conocer Ceuta gracias a su excelente ubicación y a sus completas y confortables instalaciones.
-Oh Nice Revellín: Hotel Boutique de diseño en el centro de Ceuta. 29 habitaciones únicas, todas diferentes y decoradas de manera independiente.
-Oh Nice Ulises: En el corazón de la ciudad, en pleno centro histórico y comercial. Con todos los servicios que imagines y las comodidades que te mereces.
-Hotel Parador La Muralla: En un lugar privilegiado está el Parador, un moderno edificio adosado a las antiguas Murallas Reales, ubicado en el centro de la urbe.
-Hostal Central: En el centro de Ceuta, en el Paseo del Revellín, la calle más importante de la ciudad, donde se ubican los principales comercios.
-Hostal Plaza Ruiz: Uno de los mejores Hostales de la ciudad de Ceuta, situado en pleno centro histórico.
Paso 2
¿Qué vas a comer? Ceuta posee una oferta gastronómica inigualable gracias a la mezcla de culturas y la cercanía de dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico. No encontrarás nada mejor. Descuento disponible: 15 € en restauración
-Tapería El Rincón de Rosi: una tapería situada en pleno centro de Ceuta (Calle Daoiz 5) que ofrece tapas y cocina mediterránea en un ambiente acogedor y desenfadado. destaca por su buena comida, trato amable y variedad de platos, ideal para tapear con amigos o en familia.
-Ïtaca Gastro Restaurante: un restaurante-gastro-arrocería ubicado en C. Camoens 5 (51001 Ceuta). Se distingue por sus arroces creativos —melosos, secos o caldosos—, su cocina de autor con productos frescos y un ambiente cuidado y acogedor, ideal para cenas de calidad o celebraciones.
-Restaurante Varadero: un restaurante de estilo marinero ubicado frente al helipuerto en Ceuta, con decoración de madera, terraza de verano y salones interiores ideales para comidas familiares o con amigos. Destaca por su cocina tradicional centrada en pescado y marisco fresco —con especialidades como pulpo o parrilladas—, buen ambiente, atención amable y precios razonables.
-Grand Cru de Algo más que vinos: Algo más que Vinos dio origen a este restaurante, que destaca en Ceuta por su cocina creativa de mercado acompañada de una de las mejores cartas de vinos de la ciudad — muchos de los cuales pueden pedirse por copa, con maridajes recomendados por su sumiller.
-La Terraza de Menchu: un bar-tapería céntrico en Ceuta (Calle Obispo Barragán 13 / Pasaje Eduardo Gallardo 13) conocido por sus tapas generosas, pinchos morunos, pulpo a la plancha y variedad de pescados y mariscos. Con un ambiente animado, buena relación calidad-precio y una terraza popular entre locales y visitantes.
-Restaurante La Barraca: un restaurante-marisquería clásico de Ceuta, ubicado en el Parque Marítimo del Mediterráneo, conocido por su larga trayectoria (desde 1980) y por su cocina centrada en pescados y mariscos frescos al carbón. Ofrece un ambiente relajado con terraza, comedores amplios para grupos o familias, y una carta variada — desde tapas y marisco hasta platos de pescado a la plancha — ideal para comer bien en un entorno agradable.
-La Esquina Ibérica Mesón: está en pleno centro de Ceuta (Calle Jáudenes 6) y es conocido por sus abundantes tapas, montaditos e ibéricos acompañados de una buena selección de vinos. Destaca por su ambiente animado, trato amable y precios asequibles, lo que lo convierte en una opción popular tanto para un tapeo informal como para una comida relajada en terraza o interior.
-La Fábrica: situada en Plaza Rafael Gibert 24 (en la Plaza Vieja de Ceuta), es un gastro-bar que combina tapas clásicas, raciones de pescado y marisco, y cerveza artesana local — muy valorado por su ambiente relajado y raciones generosas. Destaca su cocina creativa en eventos especiales — como la tapa de “milhojas de manzana, queso, morcilla y pistachos” presentada para una ruta gastronómica — lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan algo más allá del tapeo tradicional.
-Van Gogh Gastro Pub: gastro‑pub céntrico con tapas y platos de estilo informal; destacan los pinchitos, cazón y pulpo, aunque la paella no siempre convence; ambiente agradable y precio razonable.
Grano & Carbón: restaurante del Parque Marítimo del Mediterráneo especializado en arroces y cocina a la brasa; ideal si buscas arroz negro o platos a la brasa en un entorno relajado.
-Restaurante Parador La Muralla: cocina de fusión entre influencias ceutíes, andaluzas y marroquíes, con pescados, mariscos y platos como arroz caldoso, pez espada o tajín; ambiente elegante con vistas al jardín.
-Terrazas del Cielo: Restaurante‑terraza en la primera planta del complejo del Parque Marítimo, con cocina mediterránea moderna, ambiente ideal para cenas o copas y vistas al mar.
-Dylan Café: café‑restaurante informal en pleno centro, con carta variada y ambiente relajado; buena opción para tapas, comidas asequibles y un tardeo tranquilo.
-La Zalamera.
-Mesón El Campo.
-Vips Ceuta: cadena ideal para desayunos, comidas o cenas informales con familia o amigos; menú sencillo con hamburguesas, ensaladas y bocadillos.
Paso 3
Contrata tu viaje a Ceuta con una de las agencias de viajes participantes. Ellas se encargarán de organizarlo todo y hacer que tu experiencia en Ceuta sea única. Ellas conocen todos los secretos y lugares mágicos que podemos ofrecer. Descuento disponible: 30 € en transporte
-Viajes Trujillo: agencia clásica de Ceuta con varias oficinas (incluida la Estación Marítima); ofrecen gestión de billetes, paquetes, viajes y atención personalizada.
-Dinamar Agencia de Viajes: agencia local con servicios integrales: reservas, transporte marítimo, paquetes turísticos y excursiones; buen apoyo para viajes a Ceuta o viajes combinados.
-Ilu Viajes: incluida recientemente en el programa turístico de la ciudad ofrece viajes organizados y paquetes turísticos promocionados
-Traveldun Agencia de Viajes: agencia que declara especialización en destinos árabes y Oriente Medio, ideal si buscas viajes fuera de los circuitos habituales.
-Destinarium Viajes: para una comunicación agilidad se puede contactar desde el siguiente correo: abenitez.ab@gmail.com
-Avemar Turismo: agencia de Ceuta con trayectoria de más de 20 años, dedicada a la intermediación y organización de viajes; empresa registrada oficialmente y con actividad continua en el sector.
-Natura Travel.
-Viajes Mustafa: se trata de una agencia local ideal si buscas ofertas para Ceuta u otras rutas desde la ciudad.
