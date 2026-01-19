Este es el plan alternativo para viajar de Algeciras a Madrid en tren con Renfe por el corte en la vía de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Renfe activará a partir de este martes, 20 de enero, un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba). Esta medida se aplicará mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Renfe ha anunciado que está trabajando para poner a la venta los billetes de estos servicios especiales lo antes posible para poder garantizar la movilidad de los viajeros que deban desplazarse entre Andalucía y Madrid por motivos estrictamente necesarios.

Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el Plan Alternativo de Transporte o realizar un cambio con devolución de la diferencia.

Horario y condiciones del viaje entre Algeciras y Madrid

El Plan Alternativo de Transporte para los viajeros con origen o destino Algeciras se basa en enlazar en autobús la ciudad campogibraltareña con Málaga para, desde allí, efectuar el recorrido hacia Madrid en ferrocarril, así como en sentido inverso. El trayecto en tren entre Málaga y Madrid, a su vez, incluye otro trayecto por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos para salvar el tramo afectado por el accidente, lo que incrementará los tiempos de viaje.

El horario de los servicios entre Algeciras y Madrid será el siguiente:

Algeciras-Madrid

Salida en autobús desde Algeciras a las 13:10 con llegada estimada a Málaga a las 15:25.

a las 13:10 con llegada estimada a Málaga a las 15:25. Embarque en tren en la estación de Málaga-María Zambrano a las 15:55 con llegada estimada a Madrid-Puerta de Atocha a las 21:14. Este trayecto incluye el tramo en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba.

Madrid-Algeciras

Salida en tren desde Madrid-Puerta de Atocha a las 9:00 con llegada estimada a Málaga-Málaga María Zambrano a las 14:23. Este trayecto incluye el tramo en autobús entre Villanueva de Córdoba y Córdoba.

a las 9:00 con llegada estimada a Málaga-Málaga María Zambrano a las 14:23. Este trayecto incluye el tramo en autobús entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. Trayecto en autobús desde Málaga con salida a las 14:40 y llegada estimada a Algeciras a las 16:55.

En cuanto a las paradas intermedias de estos servicios, los trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba realizarán parada en Ciudad Real y Puertollano, en ambos sentidos. Por su parte, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera.

Vías del tren en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Servicios especiales de tren entre Sevilla y Málaga con Madrid

Otra opción para los viajeros del Campo de Gibraltar pasa por desplazarse hasta Málaga o Sevilla por medios alternativos y recurrir a los servicios especiales para llegar hasta Madrid y viceversa, que realizarán en todos los casos el tramo Córdoba y Villanueva de Córdoba por carretera.

Viaje con origen en Andalucía

Sevilla -Santa Justa (6:03)- Madrid-Puerta de Atocha (11:14)

Málaga -Maria Zambrano (7:55)- Madrid-Puerta de Atocha (13:14)

Sevilla -Santa Justa ( 9:55)- Madrid-Puerta de Atocha (15:14)

Málaga-Maria Zambrano (11:55)- Madrid- Puerta de Atocha (17:14)

Sevilla-Santa Justa (14:01)- Madrid-Puerta de Atocha (19:12)

Málaga-Maria Zambrano (15:55)- Madrid-Puerta de Atocha (21:14)

Sevilla-Santa Justa (18:03)- Madrid- Puerta de Atocha (23:14)

Viaje con origen en Madrid

Madrid-Puerta de Atocha (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:07)

Madrid-Puerta de Atocha (9:00)-Málaga María Zambrano (14:23)

Madrid-Puerta de Atocha (11:00)-Sevilla Santa Justa (16:07)

Madrid-Puerta de Atocha (13:00)-Málaga María Zambrano (18:18)

Madrid-Puerta de Atocha (15:00)-Sevilla Santa Justa (20:07)

Madrid-Puerta de Atocha (17:00)-Málaga María Zambrano (22:23)

Madrid-Puerta de Atocha (19:00)-Sevilla Santa Justa (00:07)

Todas las plazas se comercializan en clase turista, con un precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino en Málaga y Sevilla. Las estaciones intermedias mantienen el precio correspondiente según la distancia recorrida.

Servicios especiales por vía convencionalpara Sevilla, Cádiz, Granada y Almería

Renfe pondrá a disposición de los viajeros los siguientes servicios especiales, que se ofrecerán por vía convencional, no por la línea de alta velocidad, para ofrecer servicios especiales entre Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería por vía convencional.

Con origen en Madrid

Madrid Chamartín (7:00)-Sevilla Santa Justa (12:44). Tren en doble composición.

Madrid Chamartín (15:00)-Cádiz (22:19). Tren en doble composición.

Madrid Chamartín (16:25)-Granada (22:15)-Almería Huércal (0:32)

Con origen en Andalucía

Cádiz- (6:35)-Madrid-Chamartín (13:52)

Almería (Huércal) (8:31)-Granada(10:46)- Madrid Chamartín (16:36)

Sevilla-Santa Justa(15:00)-Madrid-Chamartín (20:42)

Las circulaciones entre Córdoba y Cádiz paran en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando. Los viajeros con origen o destino Huelva podrán realizar el enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

De manera paralela, Renfe ha reforzado los servicios de Media Distancia de la línea Madrid–Extremadura–Sevilla en 736 plazas más en el corredor.

Martes 20 y jueves 22 de enero: Madrid-Atocha Cercanías 10:55 - Sevilla Santa Justa 18:58

Miércoles 21 y viernes 23 de enero: Sevilla Santa Justa 11:50 - Madrid Atocha Cercanías 19:57

Por su parte, todos los servicios transversales quedan suprimidos siendo la alternativa el viaje con enlace por Madrid.

Condolencias por el accidente

Renfe transmite sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido ayer a las 19:45 horas en Adamuz (Córdoba). La compañía y todos sus trabajadores lamentan profundamente lo sucedido y muestran su apoyo y agradecimiento a todas las personas que están trabajando de manera incansable desde que se produjo el accidente.

A las 20:45 horas de ayer, Renfe activó el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (PAVAFF) de Renfe para proporcionar ayuda psicológica e información a los afectados por este accidente a través del número 900 10 10 20. Asimismo, desde el primer momento puso en marcha sus equipos de seguridad y atención a viajeros, que trabajaron en colaboración con los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.