San Roque, la ciudad donde lo tienes todo

El municipio cuenta con impresionantes playas con bandera azul, como la de Sotogrande, y 300 días de sol al año.

El municipio de San Roque, a caballo entre las provincias de Cádiz y Málaga, presume de tener todos los atractivos que se puedan requerir para el turista. Playas con bandera azul; 300 días de sol al año; naturaleza; deportes como Golf, polo o vela; pueblo blanco; historia; hoteles de lujo; actividades culturales; rica gastronomía; puerto deportivo; y urbanizaciones de lujo como Sotogrande; hacen que realmente San Roque pueda presumir de tenerlo todo.

Para empezar San Roque tiene una situación única, entre dos continentes (África y Europa); dos mares (Mediterráneo y Atlántico); y tres culturas (española, británica y marroquí). Existen muy pocos lugares en el mundo que se puede contemplar una vista panorámica como ésta. Entre las provincias de Cádiz y Málaga, entre la Costa del Sol y la Costa de la Luz, es una localización estratégica y bien comunicada por autovía y autopista de peaje con los aeropuertos de Gibraltar, Málaga y Jerez,

El Conjunto Monumental Histórico-Artístico de San Roque es oficialmente la Ciudad donde reside la de Gibraltar (Ciudad española de Gibraltar en el exilio), fundada en 1706. Los monumentos Bienes de Interés Cultural principales del Casco Histórico de San Roque son la Iglesia Santa María La Coronada (1735), el Palacio de los Gobernadores (S. XVIII) y la Plaza de Toros (1853).

Existen tres museos en la ciudad: el Museo San Roque (sección Carteia), el Museo San Roque (sección Luis Ortega Brú) y el Museo CB Radioaficionados. La oferta expositiva se complementa aún más con el Centro de Arte Contemporáneo, situado en la antigua Casa Consistorial, con las exposiciones permanentes de Carlos Pacheco, ilustrador de Marvel Comics y DC Comics en EEUU, y Andrés Vázquez de Sola, dibujante en el periódico francés Le Monde.

Carteia, ahora Enclave Arqueológico, fue fundada en el siglo VI a.C. por los fenicios y estuvo habitado por cartagineses y romanos, con quienes se convirtió en la primera Colonia Libertinorum en el 171 a.C., según el historiador romano Tito Livio. En el Enclave se organiza también visitas guiadas gratuitas.

Turismo San Roque organiza visitas guiadas gratuitas por el Casco Histórico y museos, que se pueden combinar con la visita guiada a Carteia. Además, se ofrecen rutas guiadas a los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial en la zona, ya que existen más de 800 búnkeres en la línea de fortificación de la frontera sur, alrededor de Gibraltar. Como novedad, se ofrecen visitas guiadas accesibles para todos.

El municipio cuenta con tres parajes naturales que forman parte del Parque Natural Los Alcornocales: Pinar del Rey, Finca La Alcaidesa y Finca Guadalquitón, donde se puede practicar senderismo, BTT, running... Además, San Roque dispone de otras zonas naturales de interés como Sierra Carbonera, Sierra del Arca, el Estuario del Río Guadiaro, la Laguna de Torreguadiaro y la Ribera del Río Guadarranque. Los últimos tres son muy interesantes para la observación de aves migratorias.

El municipio de San Roque dispone de 9 campos de golf (8 clubes) en un radio de 8 kilómetros, entre los cuales está Real Valderrama, el número uno de España y uno de los mejores campos del mundo, que fue sede de la Ryder Cup 97 y actual sede del LIV Golf. También se encuentran entre los mejores campos de España Real Club Sotogrande.

La lista la complementan los campos de La Hacienda Alcaidesa Links, La Hacienda Alcaidesa Heathland, San Roque Club (Old Course), San Roque Golf & Resort, La Reserva Club Sotogrande, The Alto Club Sotogrande, y el Club de Golf Municipal La Cañada, primer campo municipal de España, con 18 hoyos y centenares de alumnos de golf.

San Roque es también Centro de polo mundial, ya que el Torneo Internacional de Polo de Sotogrande, organizado por Ayala Polo Club, es uno de las cuatro fechas de polo más importantes del mundo de este deporte. Este evento está declarado de Interés Turístico de Andalucía. En el municipio existen 10 canchas y tres clubes de polo: Ayala Polo Club, Santa María Polo Club e Iridike Polo Club.

También es base náutica del Estrecho, ya que el exclusivo Puerto Sotogrande (PST) es el puerto deportivo más grande de Andalucía, con 1.382 atraques. Cuenta con dos zonas diferenciadas, la parte antigua, construída en 1987, con numerosos restaurantes, bares y comercios; y la parte nueva, la Marina o “Mini Venecia”, con canales, islas artificiales y riberas con apartamentos con amarres, además de la Ribera del Marlin, una zona comercial con más restaurantes, bares y comercios.

En lo que se refiere a Hípica, Santa María Equestrian Club cuenta con magníficas instalaciones en Puente de Hierro y organiza Campeonatos de Salto Nacionales. Además, existen 6 clubes hípicos que ofrecen diferentes clases de equitación.

San Roque dispone de tres clubes de tenis y padel en Sotogrande: La Reserva Club, Racket Center Sotogrande y Club de Tenis El Octógono.

La localidad destaca también por sus alojamientos del más alto nivel, con tres hoteles de cinco estrellas: Fairmont La Hacienda Costa del Sol, SO/Sotogrande Golf & Spa Resort, y el Hotel MiM Sotogrande Melià Collection. Los hoteles de cuatro estrellas lo conforman el Hotel Encinar de Sotogrande, el Hotel InMood San Roque y el Hotel Lodge Casino Admiral San Roque. También cuenta con dos hoteles de dos estrellas, el Hotel Patricia y el Hotel Milla de Plata, y por último, un hotel de una estrella, el Hotel Las Camelias.

El municipio de San Roque cuenta con más de 150 establecimientos de restauración diferentes (restaurantes, bares, cafeterías y bares de copas) repartidos en los numerosos núcleos de su amplio territorio, que abarca 145 kilómetros cuadrados.

La oferta gastronómica es muy diversa y variada, ofrece desde bares de tapas y restaurantes con platos de cocina andaluza tradicional, gastronomía española y mediterránea, cocina creativa o un amplio abanico de opciones de establecimientos de cocina internacional. A ellos se suman los clubes de playa y chiringuitos, ya que cuenta con dos clubes de playa en Sotogrande: Trocadero Sotogrande y El Octógono. Además de los anteriores existe The Beach, la primera playa artificial de España con laguna para deportes acuáticos, situado en las colinas en La Reserva Club Sotogrande.

Las playas del municipio disponen de 10 chiringuitos: Il Soño, Chicano Vargas Beach, Biarritz, Eulogia, Chambao, Bahía Limón, Gigi’s Beach, La Brisa Sotogrande, Bunker Beach Club y Sal Verde, ubicados en cuatro playas con Bandera Azul: Cala Sardina, Torreguadiaro, Puerto Sotogrande y Alcaidesa-El Faro. Las restantes playas lo conforman Guadalquitón-Borondo (vertiente mediterránea) y Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque (dentro de la Bahía de Algeciras).

La Semana Santa de San Roque está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía. La fecha más señalada es el Viernes Santo, cuando se organiza todos los años la Procesión Magna con 14 pasos diferentes, de los que 6 contienen imágenes originales de los siglos XVI al XVIII procedentes de Gibraltar y que fueron traídos a San Roque por los habitantes españoles de Gibraltar.

El municipio de San Roque es bastante extenso en superficie (145 Km2) y tiene la característica de contar con muchas barriadas diferentes. Debida a esto, el municipio celebra diferentes fiestas y tradiciones, no sólo la Feria Real de San Roque, sino también ferias en distintas barriadas, desde junio a septiembre. También cabe mencionar eventos como la Noche Blanca a final de agosto o el Belén Viviente en diciembre.

En los últimos años, San Roque se ha convertido en Capital Cultural del Campo de Gibraltar.

En su Teatro Juan Luis Galiardo, que cuenta con 670 butacas, se celebra eventos culturales como los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz, FICSAN (Festival Internacional de Cortometrajes), San Rotín (Festival de Títeres y otras pequeñeces), Festival de Música (San Roque Suena), Festival de Danza, Festival de Jazz y la Bienal de Flamenco “Canela de San Roque”.