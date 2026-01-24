Un joven es detenido en Gijón tras atropellar a nueve personas

La Guardia Civil ha detenido por conducción temeraria a un joven de 19 años, y con cuatro meses de carné de conducir, después de que en la madrugada de este sábado causara un atropello múltiple en un polígono industrial de Gijón que se saldó con seis personas heridas graves y tres leves.

Según informa el Instituto Armado, el 112 Asturias avisó a la 01:30 de este sábado de que uno de los vehículos que participaba en una concentración turismos en la calle María González del polígono de Somonte, escenario habitual de carreras ilegales, se había salido de la vía por el margen derecho en un cruce y había arrollado a varios peatones que estaban en un paso de cebra y en una acera anexa.

Los peatones atropellados han sido trasladas al hospital de Cabueñes mientras que el conductor del turismo resultó ileso y su acompañante sufrió heridas leves.

El detenido, vecino de Gijón, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y se le considera autor de un delito de conducción temeraria y nueve de lesiones por imprudencia grave.