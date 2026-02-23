El Nazareno preside este lunes el Vía Crucis Oficial de Algeciras en una edición marcada por la singularidad

“Que yo comprenda, Señor, el valor de la cruz, de mis pequeñas cruces de cada día”, reza la Segunda Estación de Jesús con la cruz al hombro. Algeciras inaugura este lunes 23 de febrero, el primer gran acto oficial de la Cuaresma con la celebración del Vía Crucis Oficial del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que este año estará presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Una edición muy especial y que cuenta con la particularidad de que la Imagen Titular de la corporación del Jueves Santo, tiene su sede en la propia Iglesia Mayor de La Palma, templo en el que se desarrolla el acto oficial. Ante esta circunstancia, el Consejo y la hermandad del Nazareno han trabajado de manera coordinada para articular un formato que permita a la corporación vivir la jornada con la misma intensidad que otras hermandades cuando su titular es elegido para presidir el vía crucis.

El resultado ha sido una solución consensuada que combina solemnidad, participación y un recorrido externo que permitirá al Señor encontrarse con la ciudad. Así, la imagen será trasladada en unas andas preparadas para la ocasión y saldrá a las 19.45 horas desde la puerta principal de La Palma, acompañada por un cortejo formado por hermanos de la corporación, que aportarán el tono de recogimiento y sobriedad propio de la hermandad del Jueves Santo y de la ocasión.

El itinerario, breve pero cargado de simbolismo, discurrirá por algunos de los enclaves más reconocibles del centro histórico: la Plaza Alta, la calle Alfonso XI, subida por San Antonio, y el regreso por Regino Martínez [calle Ancha] y Santísimo, antes de entrar nuevamente en el templo mayor para presidir el acto oficial del Consejo.

Este recorrido permitirá a los fieles contemplar al Nazareno en un ambiente de oración y cercanía, en una estampa que a buen seguro pugna por convertirse en una de las imágenes más evocadoras de la Cuaresma algecireña este curso. La hermandad ha preparado con especial dedicación esta salida extraordinaria, consciente de la relevancia que supone para sus hermanos y devotos ver al Señor caminar por las calles que rodean su sede canónica.

El Vía Crucis Oficial del Consejo es, desde hace décadas, el acto que marca el inicio solemne de la Cuaresma en Algeciras. Una cita que abre el calendario de cultos y convocatorias que desembocarán, dentro de apenas cuarenta días, en la Semana Santa. En esta edición, además, la celebración adquiere un matiz institucional significativo: será el primer gran acto presidido por Nicolás Fernández Arjona, desde su llegada el pasado julio a la presidencia del Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

Para la hermandad del Nazareno, la jornada se presenta como un momento de especial emoción. No es habitual que una imagen cuya sede coincide con el templo del acto oficial pueda realizar un recorrido externo previo, por lo que la corporación ha querido que cada detalle esté cuidado al máximo. La imagen del Señor atravesando la Plaza Alta, con la luz del atardecer envolviendo la fachada de La Palma, se perfila ya como una de las estampas más recordadas de esta Cuaresma.

Con este vía crucis, Algeciras da el pistoletazo de salida a un tiempo de introspección, silencio y esperanza. Un tiempo en el que, como suele decirse en el ámbito cofrade, los relojes comienzan a descontar los días hacia la Semana Mayor. Y lo hace de la mano del Nazareno, una de las devociones más arraigadas de la ciudad, que este lunes volverá a caminar entre su gente para abrir, con paso firme y sereno, la senda cuaresmal de 2026.