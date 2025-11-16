Trabajos de limpieza de la carretera entre La Estación de San Roque y el Pinar del Rey para reabrirla cuanto antes

Desde primera hora de este domingo la empresa UD Energía está desarrollando labores de limpieza y retirada de barro en la carretera CA-9203, que une Pinar del Rey con la Estación de San Roque, después de que un desprendimiento de barrio debido a las lluvias obligara a cortar completamente el tráfico durante este sábado

Los equipos de mantenimiento han desplegado maquinaria pesada para despejar el tramo afectado, donde el arrastre de tierra y lodo llegó a ocupar por completo la calzada. Las tareas se centran en retirar el material desprendido y limpiar los márgenes. El objetivo de restablecer la circulación lo antes posible, ya que se trata de una vía bastante transitada para ciclistas, que al llegar a este punto han tenido que darse la vuelta ante las tareas de limpieza.

Verdemar–Ecologistas en Acción denuncia que el desplazamiento de tierra ha tenido lugar en el área donde se construye la planta fotovoltaica Santo Domingo Solar y señala que los daños son consecuencia directa de la retirada total de vegetación y la ausencia de medidas antierosión, actuaciones que, según el colectivo, "incumplen de manera flagrante la Autorización Ambiental Unificada (AAU) emitida por la Junta de Andalucía".

Verdemar asegura que la zona presenta un aspecto “arrasado, sin cobertura vegetal y sin ninguna medida de protección”. “Las lluvias han hecho el resto: el terreno se ha deslizado, arrastrando tierra y sedimentos. Es una negligencia ambiental grave”, advierten. El colectivo recuerda que fueron “los únicos que presentaron alegaciones mientras el Ayuntamiento miraba para otro lado”.

Los arrastres detectados, señala el colectivo, suponen un incumplimiento directo de la AAU y evidencian la ausencia de un Plan de Vigilancia Ambiental eficaz. Además, generan daños en el suelo, incrementan el riesgo de escorrentías y alteran el drenaje natural, afectando a un entorno de alto valor ecológico junto al Parque Natural de Los Alcornocales y a zonas de paso migratorio.

Verdemar responsabiliza también al Ayuntamiento de San Roque por haber otorgado las licencias de obra “sin garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales ni supervisar de manera adecuada los trabajos". “La licencia urbanística no es un cheque en blanco; si la empresa incumple, el Ayuntamiento debe actuar, no mirar hacia otro lado”, subrayan. Asimismo, pedirá a la Junta de Andalucía la sanción inmediata a la empresa promotora, una inspección ambiental urgente, la revisión del Plan de Vigilancia Ambiental y la suspensión de nuevas fases del proyecto hasta que el terreno sea restaurado.

Verdemar está recopilando información y pruebas gráficas para trasladar los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente, ante la posible comisión de infracciones e incluso delitos relacionados con daño ambiental, incumplimiento de autorización administrativa y omisión de deberes de supervisión por parte de la Administración.