Incidencias por la fuerte lluvia en el Campo de Gibraltar: cortada la carretera entre el Pinar del Rey y la Estación de San Roque
Un desprendimiento de barro obliga a prohibir la circulación por esta vía
Lluvias en el Campo de Gibraltar: Algeciras roza los 70 litros y Tarifa y La Línea superan los 45
La carretera CA‑9203 entre el Pinar del Rey y la Estación de San Roque permanece cerrada al tráfico debido a un desprendimiento de barro, según informó David Ramos, delegado de Policía Local, Transportes, Comercio, Mercados y Mercadillos del Ayuntamiento sanroqueño. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en todas las vías de la zona.
Este cierre se produce en un contexto de alerta meteorológica emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este sábado, con avisos de nivel amarillo por lluvias intensas en el Campo de Gibraltar y naranja en gran parte de Andalucía. Las precipitaciones están siendo abundantes y generalizadas, acompañadas de viento fuerte en zonas de montaña y litoral.
Zonas y fenómenos de riesgo
Las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla son especialmente vulnerables a las lluvias que podrían prolongarse hasta la noche. Se prevén acumulaciones importantes de agua que aumentan el riesgo de inundaciones en ríos, barrancos y zonas urbanas. Aunque la cota de nieve se mantiene por encima de los 2.000 metros, las zonas bajas continuarán bajo lluvias persistentes.
Consecuencias e incidencias
Hasta el momento se han registrado inundaciones de calzadas, caída de árboles y ramas, y cortes de carretera en diferentes puntos de Andalucía. La combinación de barro desprendido, acumulación de agua y viento fuerte obliga a la población a extremar la precaución y atender las indicaciones de las autoridades locales.
Recomendaciones
- Evitar desplazamientos innecesarios por carretera.
- Informarse previamente del estado de las vías y no cruzar zonas inundadas ni áreas con barro desprendido.
- Mantenerse atento a los avisos oficiales y tener localizados los números de emergencia:
- Emergencias: 112
- Policía Local San Roque: 956 78 02 56
- Guardia Civil San Roque: 956 78 01 93
- Guardia Civil Pueblo Nuevo de Guadiaro: 956 79 43 04
