Incidencias por la fuerte lluvia en el Campo de Gibraltar: cortada la carretera entre el Pinar del Rey y la Estación de San Roque

La carretera CA‑9203 entre el Pinar del Rey y la Estación de San Roque permanece cerrada al tráfico debido a un desprendimiento de barro, según informó David Ramos, delegado de Policía Local, Transportes, Comercio, Mercados y Mercadillos del Ayuntamiento sanroqueño. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en todas las vías de la zona.

Este cierre se produce en un contexto de alerta meteorológica emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este sábado, con avisos de nivel amarillo por lluvias intensas en el Campo de Gibraltar y naranja en gran parte de Andalucía. Las precipitaciones están siendo abundantes y generalizadas, acompañadas de viento fuerte en zonas de montaña y litoral.

Zonas y fenómenos de riesgo

Las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla son especialmente vulnerables a las lluvias que podrían prolongarse hasta la noche. Se prevén acumulaciones importantes de agua que aumentan el riesgo de inundaciones en ríos, barrancos y zonas urbanas. Aunque la cota de nieve se mantiene por encima de los 2.000 metros, las zonas bajas continuarán bajo lluvias persistentes.

Consecuencias e incidencias

Hasta el momento se han registrado inundaciones de calzadas, caída de árboles y ramas, y cortes de carretera en diferentes puntos de Andalucía. La combinación de barro desprendido, acumulación de agua y viento fuerte obliga a la población a extremar la precaución y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Recomendaciones